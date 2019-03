FANT SAVNEDE: Røde Kors var blant mannskapene som rykket ut for å bidra i leteaksjonen. Foto: TORBJØRN PEDERSEN/RØDE KORS HJELPEKORPS

Frank Allan (61) og Terje Andre (28) omkom i skredet i Sørfold

SØRFOLD/FAUSKE (VG) Det var Frank Allan Jenssen (61) fra Fauske og Terje Andre Sjelmo-Nordheim (28) fra Sørfold kommune, som omkom i skredet på Durmålstinden tirsdag.

Oppdatert nå nettopp







Det opplyser Nordland politidistrikt i en pressemelding. Navnene er frigjort med samtykke fra de pårørende.

– Dette har påvirket lokalsamfunnet ganske hardt. Det er egentlig ikke så lenge siden vi hadde andre større ulykker og hendelser som har påvirket lokalsamfunnet. Det har egentlig vært mye for lokalsamfunnet i det siste, sier lensmann på Fauske, Robin Johnsen, til VG.

Både Fauske og Sørfold kommune har hatt kriseteam tilgjengelig siden ulykken ble kjent.

– En så nær hendelse, når noen gjør et arbeid og så brått blir revet vekk, det er klart at det preger lokalsamfunnet. Selvfølgelig de pårørende og nærmeste mest, men dette er et samfunn der nesten alle kjenner alle, sier Johansen.

les også To døde i skred i Indre Salten: – En fryktelig trist nyhet

Funnet inne i anleggsmaskinene

Det var klokken 12.04 tirsdag at meldingen om et skred ved Durmålstiden kom, og både frivillige, nødetater, Sea King-helikopter og ambulansehelikopter rykket til stedet.

– Det var observert spor av kjøretøy inn i skredet med ikke ut, sier lensmann på Fauske, Robin Johnsen, til VG.

En massiv aksjon ble igangsatt, men livene til de to sto ikke til å redde. De to jobbet i henholdsvis gravmaskin og hjullaster da skredet gikk. Begge ble funnet inne i maskinene.

– Til tross for at vi var raskt på plass var det ikke mulig å berge liv. Det er snakk om store masser og store krefter. Personene som ble funnet inne i kjøretøyene ble bekreftet omkommet, sier Johnsen.

les også To menn omkom i skred i Nordland

På oppdrag for lokalt selskap

Det lokale selskapet Siso Energi AS, som har kraftverk ikke langt fra ulykkesstedet, bekreftet tidligere onsdag til VG at det var de som hadde leid inn de to mennene til å brøyte på veien ved skredfjellet.

– Det er en vei som ikke er åpen om vinteren, og vi har en vedlikeholdsjobb oppe på fjellet. Derfor var det behov for å brøyte opp veien, sa daglig leder, Roald Amundsen, til VG.

Amundsen ønsket ikke å kommentere hvilket firma de hadde bentyttet eller hvem som hadde ansvaret for risikovurderingen av å jobbe i området.

– Fokuset nå er å ta vare på hverandre. Dette har gått sterkt inn på oss alle sammen, og vi føler med de etterlatte. Vi kommer til å bistå politiet og Arbeidstilsynet i deres etterforskning, sa Amundsen.

VAR LEID INN: Daglig leder i Siso energi, Roald Amundsen, hadde leid inn de to lokale mennene gjennom et firma. Foto: Frode Hansen

Politiet har opprettet straffesak

– Vi har opprettet straffesak basert på en arbeidsulykke som vi i samarbeid med arbeidstilsynet er i gang med å etterforske. Vi ønsker på finne ut av hva som var foranledningen, og hva som skjedde før, under og etter hendelsen, sier lensmann Johnsen.

Han sier det er for tidlig å trekke noen konklusjoner hva gjelder forsvarligheten med å drive anleggsarbeid i området, som tirsdag hadde faregrad tre for snøskred.

– Det vil være naturlig at både oppdragsgiver og firma blir avhørt av politiet. Det vil være et sentralt tema i etterforskningen hvilke risikovurderinger som er gjort, sier han.

Politiet ønsker på nåværende tidspunkt ikke å gå ut med ytterligere opplysninger i saken.

27.03.19 13:21 Oppdatert: 27.03.19 14:11