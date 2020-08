TRØNDER-TUR: Jonas Gahr Støre reiser de to neste dagene rundt i Trøndelag. Foto: Mattis Sandblad

Støre i Trøndelag: Vil ikke blande seg inn i mulig Giske-valg

ORKLAND (VG) Ap-leder Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han ikke har, og at han ikke vil, blande seg inn i valget av leder i Trøndelag Ap. Samtidig melder Marit Bjerkås at hun vil stille som lederkandidat.

For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg kan bekrefte at jeg allerede i februar ble spilt inn av Rennebu Ap som et av tre navn som mulig leder overfor valgkomiteen i Trøndelag Ap, sier Bjerkås til VG.

– Vil du bli leder hvis valgkomiteen ønsker deg?

– Det tar jeg med valgkomiteen.

Bjerkås er varaordfører i Rennebu.

Støre skal de to neste dagene reise rundt i Trøndelag, bare halvannen uke før Trøndelag Ap skal velge ny leder siste helgen i august. Trond Giske er aktuell kandidat.

Støre liker ikke at vi spør ham om det er greit for for ham og Ap at Giske blir leder i Aps største fylkeslag.

– I vårt parti er det fylkene som velger sine tillitsvalgte, også sin fylkesleder. Det er en god ordning og den legger jeg til grunn, selvsagt også i Trøndelag.

les også Ap-topper ut mot Støre: – Ikke det nivået en Ap-leder bør ligge på

– Har du ikke gitt ett eneste signal til leder valgkomiteen, enten selv eller via noen?

– Til alle fylker er mitt budskap at de velger samlende løsninger. Så er det fylkene som nominerer og velger sine egne ledere, mer har jeg ikke å si om den saken.

PÅ VISITT: Jonas Gahr Støre besøkte Orkdal Videregåande skole onsdag formiddag. Foto: Mattis Sandblad

– Leit

– Hvis Giske blir valgt, vil han igjen ta en sentral rolle for Arbeiderpartiet. Har sårene etter metoo-prosessen, da han måtte gå i januar for over to år siden, grodd?

les også Giske og Raja i heftig ordkrig om fotballen

– Metoo-sakene var krevende for mange og jeg har forståelse for at flere synes det er leit at dette blir tema igjen. Sakene ble konkludert i 2018. I hele partiet er det nå et klart ønske om å utvikle et politisk alternativ til Høyre-regjeringen. Jeg er i Trøndelag for å lytte til folk, besøke arbeidsplasser og snakke om politikk, om alle de mulighetene som finnes i dette fylket, både når det gjelder industri, kunnskap og teknologi.

TILNÆRMET SELFIE: Sofia Bredeli fikk Aps informasjonsrådgiver til å ta bilde av henne og Jonas Gahr Støre, da han besøkte Orkdal Videregåande skole onsdag. Foto: Mattis Sandblad

Giske er favoritt til å overta som leder, men det har også vært formidlet motstand.

– Jeg blir ikke med i styret eller som vara til styret dersom Giske blir styreleder, sa Namsos-ordfører Arnhild Holstad til Adresseavisen før valget ble utsatt i vinter.

– Hva vil du si til de som fortsatt sliter med at Giske eventuelt blir fylkesleder og dermed medlem av landsstyret?

– Jeg ønsker ikke å spekulere om utfallet av Trøndelags eget valg.

Overfor NRK i juli ville ikke Støre utelukke Giske som statsråd.

– Er det aktuelt at han får en plass i regjeringsapparatet hvis du blir statsminister?

– Jeg kommer ikke til å kommentere den ene eller andre som kandidat til statsrådspost. Vi har et valg å vinne. Den viktigste oppgaven for Arbeiderpartiet er å sørge for at Norge får en ny politisk retning, som bekjemper ulikhet og bygger en sterkere velferdsstat.

At Bjerkås stiller kommenterer han slik:

– Det er alltid bra med flere dyktige kandidater også kvinnelige kandidater, svarer han.

les også Krisen er over. Men ikke for alle

Støre er ofte på telefonen: Tangen-saken går mot sin avgjørelse i Stortinget denne uken og han deltar aktivt i Aps interne behandling, som ledes av nestleder Hadia Tajik.

Rundtur

Her i Trøndelag skal han besøke en rekke bedrifter og institusjoner, blant annet i Orkdal, Heim, Frøya og Hitra.

les også Jonas vil overta skuta etter Erna: – Jeg er klar

– Utviklingen av Trøndelag er viktig, ikke bare for Trøndelag, men for hele landet. Her utvikles industri, arbeidsplasser og kunnskap vi trenger i årene som kommer. Mange av de løsningene vi som land trenger for å skape trygge jobber og et mer klimavennlig samfunn finnes her, sier han.

Tror på Giske

Stortingsrepresentant Jorodd Asphjell er veiviser for Støre rundt omkring i Trøndelag.

Asphjell er fra Orkdal og har sittet på Stortinget siden 2005. Han er tilhenger av at Giske blir fylkesleder.

ORKDØL: Jorodd Asphjell viser Støre rundt på idrettsanleggene i Orkland, hvor det er investert 500 millioner kroner, blant annet i klatrehall, fotballbaner og folkebad. Foto: Mattis Sandblad

– Jeg skal ikke dra konklusjonene på forhånd før årsmøtet, men utifra innspill til valgkomiteen og det jeg ser i media, så kan det ligge an til stor oppslutning om Giske.

Han viser blant annet til et forsøk på kompromiss, hvor man får inn en mannlig og en kvinnelig nestleder fra Nord-Norge, med Giske som leder.

– Får vi til slike løsninger, så kan det bli et fredelig og godt årsmøtet, hvor vi endelig kan få fokus på politikk og organisasjon.

Publisert: 19.08.20 kl. 13:34

Fra andre aviser