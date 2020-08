Barn skal ha planlagt voldelig angrep - avslørt av jevnaldrende gutt i Manchester

Politiet har de siste ukene avdekket at to gutter i ungdomsskolealder skal ha planlagt et voldelig angrep mot medelever og ansatte ved en skole i en kommune på Vestlandet.

Det skriver politiet i en pressemelding.

– Planene var delt i en chat på nettet. De ble avdekket som resultat av et internasjonalt politisamarbeid som allerede er etablert og vi kan fastslå at situasjonen nå er helt avklart slik at alle kan kjenne seg trygge, sier politiinspektør Oddbjørn Solheim i Møre og Romsdal politidistrikt.







De foruroligende chattene ble avdekket da en gutt de hadde snakket med i Manchester ble bekymret over samtalene de hadde.

– Han opplevde etterhvert at innholdet i chattene hadde en alvorlighetsgrad som gjorde at han varslet moren sin, som varslet det lokale politiet i Manchester. De varslet Interpol, som varslet Kripos som ringte oss, forteller Solheim til VG.

Solheim sier de tok kontakt med guttene og deres foresatte umiddelbart, og at kriseteamet og støtteapparat fra politi og kommune har vært tett på dem fra start.

Solheim opplyser at de to guttene har avvist at det er reelle planer under avhør. De hevder at det var lek, sier han.

– Ut fra de opplysningene som forelå og med bakgrunn i erfaring vi har fra lignende saker, har politiet likevel behandlet denne saken med det største alvor, sier Solheim.

Overfor VG utdyper politimannen:

– Slike ting kan skje hvor som helst, det er ikke bare et storbyfenomen. Dette skjer på gutterommet, for på Internett treffer du folk uansett.

Solheim ønsker ikke å kommentere hva planene gikk ut på, men sier til VG at de ikke var helt konkrete.

– Det var ikke tidfestet, de planene som er nevnt. Det er i så fall veldig langt fram i tid, det er snakk om år, sier Solheim.

Det er gjort beslag av chattelogger og utført ransakelser. Hva som ble funnet vil ikke Solheim si noe om.

Politiinspektør Elin Drønnen er påtaleansvarlig i det aktuelle distriktet, og sier at saken uansett vil bli lagt bort av politiet.

– De to elevene er begge under den kriminelle lavalderen, så de kan ikke straffes. Politiet har likevel en etterforskningplikt i slike saker, sier Drønnen.

Har hatt møter

Søndag hadde politiet og kommunen et møte med foreldrene til elevene som er berørt i saken.

– Det som er godt å registrere er at det umiddelbart ble beskrevet var et behov for omsorg for alle parter, slik at man ikke begynte å stigmatisere og gjøre ting vanskeligere. Alle er innstilt på å hjelpe og ivareta guttene, sier Solheim.

– Fra kommunens side ble vi kjent med at politiet drev med en etterforskning i forrige uke. Det var enkelte instanser som hadde en rolle for å ivareta de involverte. Kommunen ble koblet på for å gi bistand, forteller kommunedirektøren i den aktuelle kommunen.

– Hvordan har kommunen håndtert dette?

– Vi har tatt saken på høyeste alvor og iverksatt tiltak for å ivareta de berørte. Vi har tilegnet oss oppdatert kompetanse innen de fagområdene som nå blir berørt, forteller kommunedirektøren.

Han forteller at de har satt i gang ressursgrupper for å ivareta de aktuelle guttene.

– Hva tenker du om at et angrep skal ha vært planlagt?

– Det er klart at sånn som det kan fremstå så er det alvorlig. Vi er glad politiet har avdekket det i et forebyggende spor tidlig slik at vi har kunnet forebygge.

Kommunedirektøren forteller at informasjonsbehovet er stort og at det har blitt gjennomført et fellesmøte med foreldre sammen med politiet slik at de som er berørt har fått felles informasjon.

