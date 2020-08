SISTE HILSEN: Tunnsjø skole i Lierne kommune i Trøndelag ble lagt ned for en del år siden. En siste hilsen fra elever står fortsatt igjen som et minne i skolebygningen som nå fungerer som grendehus. Foto: Terje Mortensen, VG

478 grunnskoler lagt ned på ti år

Nedleggelsene av de små skolene fortsetter. De siste ti årene er 478 skoler nedlagt, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

I samme periode er det åpnet 209 nye skoler, slik at netto-tallet siden skoleåret 2009/2010 er 269 færre skoler i 2020 enn for ti år siden.

Tallene fra Utdanningsdirektoratet og GSI viser også at i samme tiårsperiode har det blitt 20.300 flere grunnskoleelever, noe som betyr at skolene har blitt større.

En grunnskole har i 2019-20 i gjennomsnitt 227 elever, som er 26 flere enn for ti år siden.

Det er særlig skoler med færre enn 100 elever som legges ned. I gjennomsnitt hadde de nedlagte skolene 69 elever det siste året de var i drift. Over halvparten av skolene hadde under 40 elever, viser oversikten.

NEDLAGT: VG besøkte nedlagte Tunnsjø skole i Lierne kommune under en større reportasjeserie om skoledøden for tre år tilbake. Foto: Terje Mortensen, VG

Direktoratet har regnet ut at nærmere 36.000 elever i løpet av disse årene har opplevd at skolen deres er nedlagt.

Og i et tiår med kommunesammenslåinger og større kommuner, er det i de små kommunene nedleggelsene av skoler har skjedd hyppigst.

I kommuner med under 5000 innbyggere har tallet på grunnskoler de siste 10 årene, gått fra 653 til 533. Dette tilsvarer hele 18 prosent færre skoler i disse kommunene enn for 10 år siden. 156 av skolene som eksisterte for ti år siden er lagt ned i små kommuner, og det har kommet 36 nye skoler i de samme kommunene.

POLITIKER OG LÆRER: Marit Knutsdatter Strand (Sp) har kjempet mot skolenedleggelser på Stortinget i en årrekke. Det har vært en tøff kamp. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB Scanpix

Stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand (Sp) som sitter i utdanningskomitéen, er skuffet over den kraftige nedleggings-trenden.

– Vi har nok fryktet dette. Dette er en del av den store, gjennomgående sentraliseringen som pågår, sier Strand til VG.

Hun er spesielt bekymret over at de små kommunene ikke klarer å opprettholde grendeskoler.

Publisert: 26.08.20 kl. 12:53

