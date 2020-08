Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Faktisk.no: SIAN brente ikke koranen på demonstrasjonen i Oslo i helgen

En nyhetsmelding fra NTB koblet reaksjoner fra Tyrkia med koranbrenning denne helgen. Men SIAN satte ikke fyr på koranen under demonstrasjonen i Oslo på lørdag. Derimot skjendet et SIAN-medlem et eksemplar av boken ved å spytte på den og rive ut sider.

Publisert: 31.08.20 kl. 14:28

