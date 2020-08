FRIMINUTT I HAGEN: – Jeg er glad for at vi har hage, og at det er bra vær, sier Ane Fjellheim. Foto: Gabriel Skalevik

Må tilbake til hjemmeundervisning: – Trist og kjedelig

HAMAR (VG) Ane Fjellheim og sønnene Mikkel (8) og Mattis (10) forbereder seg nå på hjemmeskole etter at Ridabu skole har måtte stenge etter et smitteutbrudd.

– Det er trist og kjedelig, sier Mattis (10), som går i 6. klasse ved Ridabu skole, som nå har stengt etter 18 bekreftede smittetilfeller tilknyttet skolen.

– Det er ikke gøy å være hjemme midt på en ukedag uten å kunne dra på skolen, sier han.

Etter kun et par uker tilbake på skolen etter sommerferien, må han og lillebroren Mikkel (8) nå tilbake til å ha undervisning hjemme med friminutt på trampolinen i hagen.

Både Ane Fjellheim og ektemannen er lærere, Ane ved Rollsløkken barneskole i Hamar, og ektemannen på en barneskole i nabokommunen Ringsaker.

– Det er jo en følelse av déjà vu, dette her, å gå tilbake til slik det var i vår. Man må bare ordne det som best man kan, selv om det er kjedelig, sier Fjellheim.

DÉJÀ VU: Etter et par uker tilbake på skolen, må familien nå tilbake til å ha undervisning hjemme. Ane Fjellheim er FAU-leder ved Ridabu skole. Foto: Gabriel Skalevik

– Krevende situasjon

Sjetteklassen til Mattis fikk beskjed om å gå hjem fra skolen allerede på torsdag. Mikkel, som går i tredje klasse, hadde så vidt rukket å låse opp sparkesykkelen på vei til skolen mandag, da han ble ringt av moren med beskjed om å bli hjemme.

– 45 minutter før skolestart fikk vi beskjeden om at hele skolen var stengt, sier Fjellheim.

– Det er en krevende situasjon, og jeg føler med lærere og stab ved skolen.

I tillegg til at skolen nå er stengt, er også fritidsaktiviteter avlyst.

– Så nå blir det fotball i hagen, å gå turer og hoppe på trampoline, sier Ane.

STENGT: Hele Ridabu skole holder stengt etter 18 bekreftede smittetilfeller tilknyttet skolen. Foto: Gabriel Skalevik

Søndag var åtte av ti smittetilfeller på Hamar bekreftet ved Ridabu skole, og tallet har nå altså økt til 18.

– Dette er en krevende situasjon, men det er godt å se at organisasjonen fungerer. At vi har en rutine for å håndtere situasjonen. Det kritiske nå er å få svar på prøvene raskt nok, sa kommunedirektør Christl Kvam til VG mandag formiddag.

Ifølge Sandefjord kommune har elever fra Ridabu vært på leirskole på Knattholmen fra 17. - 24. august.

Det er ikke påvist at smitten spredte seg der, men kommunelegen i Sandefjord har besluttet at alle ansatte på leirskolen skal testes og gå i karantene frem til prøvesvarene har kommet. Dermed er leirstedet stengt denne uken.

– Det var en lærer ved skolen som først ble smittet, men her vet vi foreløpig hverken smittetidspunkt eller smittekilde, sier Christl Kvam.

I nabokommunene Ringsaker og Stange er det også innført restriksjoner ut uken, med hjemmeskole for elever fra 5. trinn og oppover fra og med tirsdag.

Videregående skoler stengt: – Litt stress

Også fem videregående skoler i Hamar-regionen stenger i en uke fra og med tirsdag.

De aktuelle videregående skolene skal ha hjemmeskole ut uken. Dette gjelder Hamar katedralskole, Storhamar videregående skole, Ringsaker videregående skole, Jønsberg videregående skole og Stange videregående skole.

Utenfor et treningssenter på kjøpesenteret CC Hamar møter VG Nechirvan (16) og Hamse (16), som begge går på Ringsaker videregående skole.

– Vi hørte at treningssenter skulle stenge fra 1. september, så vi tenkte at vi skulle ta sjansen i dag. Men så fant vi ut at det allerede hadde stengt, sier Nechirvan.

De hadde fått vite gjennom høyttaleranlegget på skolen at den kommer til å holde stengt i en uke.

– Det er litt stress, for det betyr mer lekser og innleveringer. Ting blir mer teoretisk, sier Nechirvan.

De skulle heller ønske at de kunne være på skolen og få gjort skolearbeidet der.

– I tillegg er all idretten stengt, som fotballtrening, sier Hamse.

FIKK IKKE TRENT: Nechirvan (16) og Hamse (16) rakk ikke å gå på treningssenter før det ble stengt mandag. De går på Ringsaker videregående skole, som nå holder stengt i én uke fremover. Foto: Gabriel Skalevik

Disse tiltakene har blitt innført i Hamarregionen etter smitteutbruddet: Ridabu skole er helt stengt.

Resten av skolene har digital undervisning for elever fra 5. trinn og oppover ut uken, mens småskolene og barnehagene er i rød beredskap.

Samlinger med over 20 personer forbys – enten de har en arrangør eller ei.

Det er besøksforbud på sykehjem.

Alle treningssentre må holde stengt ut uken.

All organisert idrett og kulturaktivitet for barn og unge under 19 år er stanset. Dette tiltaket ble innført i helgen.

Fem videregående skoler holder stengt

Høgskolen i Innlandet stanser all campusundervisning på Blæstad og Hamar i én uke.

Bare 50 prosent av bussenes kapasitet benyttes

Seks tannklinikker stenges ut uken Vis mer

Høgskolen stanser undervisning ved to campus

Det blir også strengere restriksjoner på bussene, melder Innlandet fylkeskommune på sine nettsider. Bare 50 prosent av bussenes kapasitet benyttes. Dette gjelder ruter som kjøres i Hamarregionen. Også seks tannklinikker stenges ut uken: Åkershagan i Stange, Hamar, Brøttum, Moelv, Brumunddal og Løten.

Høgskolen i innlandet skriver på sine nettsider at all campusundervisning på Blæstad og Hamar stanses ut uken som følge av smitteutbruddet.

– Situasjonen vil bli vurdert fortløpende. Der det er mulig, blir undervisningen gjennomført digitalt. Som følge av dette anbefales studenter å følge undervisning og studere hjemmefra, skriver de.

Det understrekes imidlertid at studiestedene ikke stenges ned, men vil være åpne for ansatte og studenter som har behov for tilgang.

Se utviklingen av registrerte smittetilfeller i Hamar her:

Publisert: 31.08.20 kl. 21:44

