Studentene Hanna Sand (t.v.) og Lea Hofsli Rødven tar T-banen til skolen onsdag morgen. De synes at smittevernrådene på banen fungerer godt, men er mer bekymret over bussen. Foto: Terje Bringedal, VG

Kollektivbruken nærmer seg «normalen» i Oslo: Unngå rushtiden, sier Ruter

90 prosent av passasjerene er tilbake på T-banen i Oslo. I enkelte bydeler er bruken av kollektivtrafikk tilbake på fjorårets nivå, opplyser Ruter.

Nå nettopp

I Oslo og Viken var passasjerantallet som reiser kollektivt i forrige uke på 4,2 millioner, noe som utgjør 73 prosent av en normaluke – altså antallet brukere på samme tid i fjor. Det redegjør Ruter for i en rapport torsdag.

Det er særlig de sørlige delene av byen som utmerker seg, og her er nesten 100 av de reisende tilbake i kollektivtrafikken. Skolestart og flere avganger i området er årsaken, og passasjerene har økt med åtte prosent fra uke 34 til 35, påpeker Ruter.

T-banebruken har fortsatt å øke, og er nå på 90 prosent av fjorårets nivå på samme tid.

– Overordnet har vi enkelte linjer med utfordringer, og særlig i rushtiden. Det kan nok spores tilbake til skoleåpning, og at studentene er tilbake i byen, sier pressevakt i Ruter, Sofie Bruun, til VG.

les også Fulle busser: – Flere reisende enn på samme tid i fjor

Ifølge Bruun er mye gjort dersom man klarer å spre reisene utover dagen. Unngå rushtiden, er budskapet.

– Vi har svært få avganger der kapasiteten overskrides de siste fire ukene. Men hvis du først er på en full buss, ser man fort annerledes på det, sier hun.

I juni rapporterte Ruter om kritiske problemer med kapasitetsoverskridelser, da over 7 prosent av avgangene i månedens første uke overskred smittevernreglene.

De siste fire ukene er dette nivået lavt, og i hovedsak konsentrert rundt morgenrushet, ifølge Ruter.

Blant rutene der belastningen er størst finner man blant annet 21-bussen i retning Helsfyr, 71-bussen mot Bjørndal og linje 330 mot Lillestrøm. Antallet reisende i rushtiden, særlig fra 07.00–08.00, har også økt i de foregående ukene.

Da VG tok en T-banetur onsdag morgen, var det mange med munnbind som sikkerhet mot smitte. Foto: Terje Bringedal, VG

– Noen tar ikke hensyn i det hele tatt

På T-banen en tidlig onsdag morgen møter VG Hanna Sand (21) og Lea Hofsli Rødven (20), på vei til seminar på sykepleierstudiet ved VID vitenskapelige høgskole.

Begge reiser mye kollektivt for å ta seg til campus, og har sett flere tilfeller der buss og bane blir ubehagelig fulle.

– Min opplevelse er at T-banen fungerer veldig bra, og det er sjelden for fullt. Flere enn jeg trodde bruker munnbind, rundt halvparten, men jeg skulle gjerne sett at det var flere, forteller Sand til VG.

les også Yrkessjåfør ønsker reserverte sitteplasser på fulle ferger

I Oslo anbefales reisende å benytte seg av munnbind dersom det ikke er mulig å overholde én meter avstand. Det er ofte vanskelig, særlig på buss, sier Rødven. Hun sier at bussene ofte er helt fulle i rushtiden.

– Det har hendt at jeg har unngått å gå på på grunn av hvor fullt det har vært. Det er noen som tar reglene veldig seriøst, og noen som ikke bryr seg, sier hun.

– Noen tar ikke hensyn i det hele tatt, og presser seg inn, legger Sand til.

BRUKER KOLLEKTIV: Student Knut Eirik Engevik Østerud synes det er for fullt, særlig i morgenrushet, og har tidvis utsatt reisen på grunn av fulle T-baner. Foto: Terje Bringedal, VG

På Oppsal T-banestasjon møter VG Knut Eirik Engevik Østerud (23), som har et lite stykke å reise hver gang han skal på forelesning på OsloMet. Kollektiv blir nødvendig, forteller han.

– Jeg synes det er fullt av folk nesten konstant, men særlig i rushtiden. Jeg prøver å gå når jeg kan, men det er ikke alltid det er mulig, sier Østerud.

Ofte er det vanskelig å opprettholde en meters-regelen, mener han.

les også Bussjåfør: – Jeg får vondt i hjertet når jeg ser folk ikke bry seg om covid-19

– I går satt det folk og hostet og harket, uten munnbind, og jeg måtte bare gå av. På trikken har jeg litt bedre opplevelser. Det er også mye feil bruk av munnbind, og det er synd. Hele ansiktet dekkes ikke, for eksempel, sier Østerud.

Ruter gjennomfører ikke egne undersøkelser for bruk av munnbind på deres kollektivflater.

– Man kan dra ut og gjøre observasjoner, men vi har ikke gjennomført noen grundige undersøkelser om munnbind-råd i trengselssituasjoner følges. Vi har ikke noen formening om det, sier pressevakt Sofie Bruun.

BRUKER MUNNBIND: Lea Hofsli Rødven og Hanna Sand tar forholdsregler mot smitte på T-banen, og oppfordrer andre til å gjøre det samme. Foto: Terje Bringedal, VG

Publisert: 04.09.20 kl. 07:10

Mer om Oslo Kollektivtransport Ruter Buss