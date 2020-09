DATA ANGREP: Stortinget bekreftet tirsdag at flere stortingsrepresentanter og -ansatte har fått innbrudd på e-postene sine. Foto: Terje Bringedal

PST om IT-angrep: Kan være del av større etterretningsoperasjon

PST oppretter etterforskning av IT-angrepet mot Stortinget og undersøker om det kan være en del av en større etterretningsoperasjon mot Norge.

PST bekrefter onsdag at de har opprettet etterforskning av IT-angrepet mot Stortinget.

– I etterforskningen kommer vi til å samarbeide tett med sikkerhets- og etterretningsorganisasjoner i Norge. Vi søker å avdekke om en statlig aktør står bak, sier seniorrådgiver Annett Aamodt i PST til VG.

Altså vil de forsøke å få klarhet i om det er et annet land som står bak IT-angrepet.

– En av våre hypoteser i denne saken er at det kan være en statlig aktør som står bak. Samtidig trenger det ikke bare å være et digitalt angrep, men det kan være en del av en større etterretningsoperasjon utført av fremmede etterretningstjenester fra stater som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, forklarer Aamodt.

I den siste nasjonale trusselvurderingen fra PST er spionasje mot regjeringen, Stortinget og Forsvaret nevnt som en av de største truslene.

– Angrep som dette er en del av det trusselbildet vi beskrev for 2020. Denne typen angrep kan gjøre stor skade og utgjør derfor en stor trussel.

PST ønsker ikke å kommentere hvorvidt det er mistanke om at Russland kan stå bak. En russisk diplomat ble i august utvist fra Norge mistenkt for spionasje. Russland har som en respons utvist en norsk diplomat i Moskva.

Det var tirsdag at Stortinget varslet at de er blitt utsatt for et omfattende IT-angrep hvor det er lastet ned ulike mengder data. Flere stortingsrepresentanter og ansatte har fått innbrudd på e-postkontoene sine.

IT-angrepet ble anmeldt til politiet tirsdag.

«Stortinget har nylig blitt utsatt for datainnbrudd, ved at uvedkommende har skaffet seg uberettiget tilgang til et antall e-postkontoer tilknyttet Stortingets datasystemer. Det er grunn til å tro at uvedkommende ved datainnbruddet uberettiget har skaffet seg tilgang til og lastet ned informasjon fra disse e-postkontoene.» heter det i anmeldelsen.

HAR ANMELDT SAKEN: Tirsdag leverte Stortinget en anmeldelse av IT-angrepet til politiet.

Samme kveld som Stortinget varslet om angrepet, ble det også registrert et datainnbrudd i flere kommuner i Innlandet. Informasjonssjef Trond Øvstedal i Nasjonal sikkerhetsmyndighet avviser nå at angrepene henger sammen.

– Vi har konstatert at det ikke er noen sammenheng mellom dem. Jeg kan ellers ikke gå inn på detaljer ved angrepene, sier Øvstedal til VG.

