VANLIGVIS SLIK: Mange gjester, foreldre og søsken får vanligvis delta i de borgerlige konfirmasjonsseremoniene i Oslo rådhus. Foto: Marianne Løvland / NTB Scanpix

Kun én forelder får delta i konfirmasjon i Oslo og Bergen: – Håpløs situasjon

Til tross for reaksjoner står Human-Etisk Forbund fast på at ikke begge foreldre får være med i egen konfirmants seremoni i Oslo. Video-strømming tilbys som alternativ.

Flere foreldre har uttrykt misnøye med at arrangør Human-Etisk Forbund kun gir én foresatt adgang til å følge selve seremonien under de borgerlige konfirmasjonene i Oslo og Bergen.

I Oslo foreslås det loddtrekning i tilfeller der foreldrene ikke kommer til enighet, i følge lokalavisen Nordre Aker Budstikke.

Human-Etisk Forbund, som i år arrangerer konfirmasjoner for 12.500 ungdommer i 15-årsalderen, minner om at bakgrunnen for den begrensede deltakelsen er corona-situasjonen.

Maks 200 deltagere

– Det er spikret at nå blir seremoniene slik at kun den ene av konfirmantenes foresatte kan delta. Dette skjer på grunn av corona-retningslinjer med maksgrense på 200 deltakere. 80-90 konfirmanter deltar pr. seremoni, sier kommunikasjonssjef i Human-Etisk forbund Marit Øimoen til VG.

FORSVARER ORDNINGEN: Marit Øimoen er kommunikasjonssjef i Human-Etisk Forbund, som arrangerer de borgerlige kornfirmasjonene. Foto: Human-Etisk Forbund

– Fortår du at noen foreldre og konfirmanter synes det kan bli stusselig med kun én forelder til stede og eventuell bruk av loddtrekning?

– Ja, jeg har ikke noen problemer med å forstå det. Samtidig er det viktig å ha oppmerksomhet på at dette er konfirmantens dag, svarer Marit Øimoen, som selv har hatt konfirmant for få år siden.

Hun minner om at seremoniene i Oslo og Bergen er de største forbundet har, og at det er vurdert flere muligheter.

– Etter en helhetlig vurdering, endte vi opp med at det er tryggest å avvikle det på denne måten. Hvis vi hadde delt opp i flere seremonier, hadde vi eventuelt måtte spre dem over flere helger, som betyr at mange familier måtte avlyse- og endre selskapene sine. Det er noe de fleste heller ikke ønsker, forklarer Øimoen.

Human-Etisk Forbund bekrefter at de har fått reaksjoner fra foreldre som er misfornøyde.

BERGENS STORSTUE: Grieghallen brukes som arrangements-sted for borgerlige konfirmasjoner i Bergen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nina Kraugerud Ertzaas’ datter er blant de som skal konfirmeres borgerlig i Oslo.

– Det går ikke an å be en tenåring velge mellom foreldrene sine på den måten! Vår datter har sagt at dette må vi bli enige om, for det blir for vanskelig for henne. Og hva med de familiene hvor foreldrene ikke bor sammen? Her setter Human-Etisk Forbund ungdommene i rimelig håpløs situasjon, sier Nina Kraugerud Ertzaas i en kommentar til VG.

– Konfirmasjon er en familiefest, og selv om alle forstår at det er unntakstilstand i år, må jeg si at jeg er overrasket og skuffet over at Human-Etisk Forbund ikke gjør mer for å tilpasse seg situasjonen, for eksempel ved å ha flere kortere sermonier slik at konfirmanten i det minste får ha med seg foreldrene sine. Kirken har jo klart dette. Siden vi her snakker om Rådhuset trodde jeg de ville klare å organisere seg bedre, fortsetter Kraugerud Ertzaas.

STASELIG RAMME: Oslo rådhus er tradisjonen tro stedet for borgerlige konfirmasjoner i Oslo i høst. Foto: Terje Bringedal, VG

Vil ha en ordentlig seremoni

– Har dere vurdert kortere seremonier med færre konfirmanter og flere foresatte til stede pr. konfirmant, Marit Øimoen i Human-Etisk Forbund?

– Det har vi vurdert i denne spesielle situasjonen, men landet på at det er viktig at konfirmantene og deres familier får en ordentlig seremoni - som gir ro, glede og et pust i bakken fra den travle hverdagen, svarer Øimo.

Hun legger til at rammen for seremonien er viktig.

– Musikk, kulturbidrag, taler med godt innhold - en god følelse av å oppleve noe annet enn hva man vanligvis opplever. Det er dette som gjør at seremonier er viktige for oss mennesker, gjennom livet. Årets konfirmanter skal også få det, sier hun.

FESTSTEMTE: Foreldrene Irene og Jonny Becher Eriksen fra Bergen, fikk ikke begge være til stede da datteren Kaja ble konfirmert i Grieghallen tidligere i høst. Men det gikk helt greit likevel, forsikrer de to. Foto: Privat

– Foreldreansvar å finne løsning

Konfirmant-foreldrene Jonny og Irene Becher Eriksen i Bergen er på sin side fornøyd med sin opplevelse av seremonien i Grieghallen i Bergen for datteren Kaja.

– Vi var godt forberedt i forkant på at dette ble en spesiell seremoni. Den ble veldig fin, og det ble en rolig og god stemning også for oss som fulgte seremonien hjemmefra. Dette var jo konfirmanten sin dag. Da er det et ansvar for foreldrene å komme frem til en løsning på hvem av dem som skal være til stede under seremonien, sier mamma Irene Becher Eriksen til VG.

Hun kom sammen med Kajas pappa Jonn frem til at hun holdt seg hjemme sammen med gjestene og fulgte seremonien på livestream - mens Jonny deltok på selve seremonien.

De minner om at alternativet enten hadde vært ingen seremoni og et konfirmasjonsbevis i posten eller en slags upersonlig speed-konfirmasjon.

Rørt pappa

– To uker før arrangementet fikk vi melding om at maksimalt 200 personer kunne være til stede. I ettertid er vi glade for at en fullverdig og flott seremoni for Kaja ble arrangert i full lengde og med en fantastisk tale og kulturelle innslag – i stedet for at datteren vår fikk et konfirmasjonsbevis i posten, sier pappa Jonny Becher Eriksen til VG.

En tidvis rørt pappa skryter av en minneverdig seremoni på over en time - der komiker og humanist Tore Petterson holdt konfirmasjonstalen mens de kjente artistene Eirik Søfteland og Nathalie Nordnes bidro med musikalske innslag.

Publisert: 04.09.20 kl. 15:21

