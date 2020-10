ØKNING: Siden mars har det blitt beslaglagt ni seksualiserte barnedukker. Det er syv flere enn i hele fjor. Foto: Tore Kristiansen, VG

Reagerer på ny type sexdukker: – Tilpasser bestillingene for å unngå anmeldelse

En stund kunne det se ut til at trenden var på vei ut, men det siste halvåret er det beslaglagt ni seksualiserte barnedukker på Gardermoen. Tolletaten mistenker at produsentene forsøker å omgå loven ved å gi dukkene et mer modent preg.

Etter en nedgang i antall beslag av seksualiserte barnedukker de to siste årene, har Tolletaten så langt i år beslaglagt ni dukker, får VG opplyst. Det er syv flere enn i hele fjor.

De ni føyer seg inn i rekken av totalt 53 dukker som har blitt beslaglagt i Norge siden 2016 (se faktaboks).

– Fra det første beslaget har dukkene kommet i ulike fasonger, men felles for alle er at de forestiller barn, sier kontorsjef Jemima Quanvik Nyhus i Toll- og vareførselsseksjonen på Gardermoen til VG.

Slik fordeler beslagene seg Tollregion Oslo og Akershus:

2016: 10

2017: 18

2018: 10

2019: 2

Hittil i 2020: 9

Tollregion Vest-Norge:

2017: 3

Tollregion Midt-Norge:

2017: 1 Vis mer

Tilpasser bestillingene

Mens de tidligere dukkene har vært fremstilt som svært naturtro barn, med flate bryster, barneklær og pledd, har årets beslag et mer modent preg.

Alle dukkene er fortsatt 70–100 centimeter lang og 3–14 kilo tung. Men åtte av dem har store, kvinnelige bryster.

– Vi er bekymret for en utvikling der produsentene tar i bruk stadig nye metoder for å omgå regelverket som skal beskytte barn mot denne typen seksualiserte fremstillinger, sier Nyhus.

– Vi har sett at mottagerne tilpasser bestillingene av dukkene for å unngå anmeldelse. Et eksempel er barnedukker med kvinnelige former som bryster og hofter.

STORE BRYSTER: Dukkene er i barnestørrelse, men har store bryster. Foto: Tore Kristiansen

Nyhus forteller at Tolletaten har opparbeidet seg gode rutiner for å fange opp forsendelsene uavhengig av endringer i utseende. De samarbeider også med politiet for å sikre rettslig oppfølging.

– Vi anmelder alle saker hvor vi gjør beslag av sexdukker formet som kroppen til mindreårige barn, sier hun.

– Bekymringsfull utvikling

Høyesterett har fastslått at befatning med sexdukker i barnestørrelse er straffbart, fordi dukkene er seksualiserte fremstillinger av barn. Sakene rammes av straffelovens paragraf 311 (se faktaboks).

– Vi vil understreke at alle dukker som har til hensikt å seksualisere barn dekkes av straffeloven. Samtidig ønsker vi å sende en tydelig beskjed til produsentene og bestillerne av disse dukkene om at vi jobber aktivt for å stoppe denne ulovlige aktiviteten, sier Nyhus.

Da VG snakket med Nyhus i juni om at Tolletaten håpte å få en slutt på trenden, var det beslaglagt fire dukker i år. I sommer har det altså blitt beslaglagt fem nye.

– Dersom en ser antall beslag av barnesexdukker så langt i år opp mot fjoråret, må vi kunne si at det er en bekymringsfull utvikling. Hvert enkelt beslag av denne typen dukker er ett beslag for mye, sier Nyhus.

Tolletaten kontrollerer også forsendelser med voksne sexdukker, men anmelder ikke disse, da de ikke er ulovlig innført. De har ikke tall på hvor mange slike dukker som importeres.

Straffeloven § 311 § 311. Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som a) produserer fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn, b) utgir, tilbyr, selger, overlater til en annen, gjør tilgjengelig eller på annen måte søker å utbre fremstillinger som nevnt i bokstav a, c) anskaffer, innfører eller besitter fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller forsettlig skaffer seg tilgang til slikt materiale, d) holder offentlig foredrag eller istandbringer offentlig forestilling eller utstilling av fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller e) forleder noen under 18 år til å la seg avbilde som ledd i kommersiell fremstilling av rørlige eller urørlige bilder med seksuelt innhold. Med barn menes i denne paragrafen personer som er eller fremstår som under 18 år. Vis mer

– Et område Kripos følger med på

Hverken Kripos eller Tolletaten har oversikt over hvor mange av de anmeldte sakene som har endt med straffeforfølgelse, men flere av dem har blitt omtalt i mediene.

Politioverbetjent Emil Kofoed er leder for seksjon for seksuallovbrudd ved Kripos. Han forteller at de har fått med seg økningen i antall beslag, men påpeker at snakk om veldig lave tall.

– Det er derfor ikke mulig å dra noen konklusjoner på kriminalitetsutviklingen basert på disse tallene, men dette er et område som Kripos følger med på, sier han til VG.

– Vil kjøp av disse dukkene som har kvinnelige former som bryster og hofter, fortsatt kunne rammes av straffelovens paragraf 311?

– Det er vanskelig å gi et entydig svar på dette spørsmålet. Lovverket vi har i Norge som omhandler fremstillinger som seksualiserer barn, er solid og i utgangspunktet dekkende for alle typer seksualisering av barn. Enten det er i form av skrift, bilder og videoer, eller seksualiserte barnedukker, sier Kofoed.

– Det vil være opp til domstolene å avgjøre hvor grensen skal gå for at dukken skal rammes av straffelovens paragraf 311. Siden det er ulike tilpasninger av dukkene, vil det måtte gjøres en konkret vurdering i hver enkelt sak for å vurdere om dukken oppfyller kravet i loven.

NI BESLAG: Det ble beslaglagt to dukker i mars, to i april, én i juli, to i august og to i september. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Kan øke risikoen for overgrep

Ifølge Kofoed er det ikke uvanlig at aktører innenfor ulike kriminalitetstyper gjør tiltak for å unngå fokus fra politiet, slik at de kan fortsette sin virksomhet.

– Det er likevel viktig at politiet følger med på kriminalitetsutviklingen og hvilke tilpasninger og eventuelle beskyttelsestiltak de ulike aktørene iverksetter.

Kripos mener at seksualiserte barnedukker kan øke risikoen for overgrep.

– Jo mer naturtro dukken og simuleringen av overgrepet er, jo større er risikoen for at man opphisses seksuelt og begår reelle overgrep når man er sammen med virkelige barn. Det er derfor viktig at politiet og Tolletaten opprettholder sitt fokus mot kriminalitetstypen, selv om de ulike produsentene forsøker å omgå lovverket.

Publisert: 05.10.20 kl. 08:10

