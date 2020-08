SMITTEUTBRUDD: Hurtigruteskipet Roald Amundsen til kai i Tromsø havn etter smitteutbrudd om bord. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Lege ved Tromsø legevakt: Mistenkte skipslegen for å holde igjen informasjon

En lege ved Tromsø legevakt mistenkte skipslegen på MS «Roald Amundsen» for å holde igjen informasjon om mulig coronasmitte om bord.

Oppdatert nå nettopp

Det kommer frem av en e-post sendt 3. august, som VG har fått innsyn i, fra legevakten til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Totalt 71 personer i besetningen og passasjerer har så langt fått påvist coronasmitte etter de to seilasene med MS «Roald Amundsen».

Skipet la til kai i Tromsø fredag 31. juli, to dager etter at Hurtigruten ble varslet om mulig smitte om bord på forrige seilas.

Torsdag 30. juli var skipslegen i kontakt med legevakten i Tromsø:

«Rundt klokken 18.00 ble jeg kontaktet av skipslegen, Terje om at de hadde fire pasienter som var en del av crewet som var syke», skriver legevakten i en e-post.

Ifølge legen som sendte e-posten er samtalen trolig den første kontakten mellom skipet og helsepersonell i Tromsø.

«Holdt igjen informasjon»

Skipslegen informerer om at fire pasienter i mannskapet var blitt syke. To av dem skal direkte til Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), men de to andre «måtte bli sjekket på legevakten for corona», ifølge e-posten.

«Pas (pasienten, red.anm.) hadde utviklet feber og jeg spurte derfor om han mistenkte corona og på dette svarte han nei», skriver legevakten.

Alle de fire pasientene endte imidlertid opp med å dra direkte til UNN og var ikke på legevakten.

«I ettertid har jeg tenkt at legen om bord har holdt igjen informasjon om hva han egentlig visste», skriver legen i e-posten til Fylkesmannen.

Foto: Herman Henriksen/Nordlys

Skipslege ikke enig i kritikken

Advokat Anders Schrøder Amundsen skriver på vegne av skipslege Terje Erlid at han stiller seg uforstående til kritikken fra legevaktlegen.

– Legen opplever at han har vært så åpen som han kan være og ikke holdt noe tilbake. Han samarbeider med politiet og i granskingen som pågår. Videre vil han være transparent overfor tilsynsmyndighetene, står det i SMS-en til VG.

Kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten skriver i en e-post til VG at de ikke kan gå inn på spørsmål som omhandler enkeltpersoner, enkelthandlinger eller medisinskfaglige vurderinger som ble gjort i forbindelse med sykdomsutbruddet på MS Roald Amundsen.

– Politiet har iverksatt etterforskning. I tillegg har altså Fylkesmannen åpnet tilsyn og det er iverksatt granskinger. Vi ser frem til å få svar, og kunne svare på flere spørsmål. Men vi må avvente de viktige arbeidene som nå pågår, skriver Ege i e-posten.

Oppretter tilsynssak

Torsdag opplyste Fylkesmannen i Troms og Finnmark at de oppretter tilsynssak mot to av skipslegene på Hurtigrutens cruiseskip MS «Roald Amundsen».

– På bakgrunn av den informasjonen vi har innhentet, finner vi grunn til å gå videre med tilsynssak overfor de to skipslegene som var om bord, sa fylkeslege Anne Grethe Olsen.

De to skipslegene med norsk autorisasjon var med på hver sin seilas. Fylkesmannen vil vurdere om de har ivaretatt sine plikter etter helselovgivningen.

Usikker på coronasymptom

UNN friga i forrige uke lydlogger fra samtaler mellom skipslegen fra MS «Roald Amundsen» og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

Der opplyste skipslegen at de ikke ville kontaminere en ambulanse for å frakte de syke besetningsmedlemmene til sykehuset.

VG har tidligere også skrevet om interne e-poster som viser at skipslegen om bord skal ha spurt en kommunelege om vondt i halsen var et coronasymptom.

Publisert: 25.08.20 kl. 09:36 Oppdatert: 25.08.20 kl. 09:50

Les også

Fra andre aviser