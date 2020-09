Grotte-festen var ikke den første: Brøt seg inn på Stordalens byggeplass for å ha raveparty

Flere som var til stede på grottefesten natt til søndag, skal også ha deltatt på et ulovlig danseparty på byggeplassen til Petter Stordalens nye luksushotell i Oslo.

– Det er veldig mange av de samme folkene. Vi er et miljø som liker en viss type musikk og litt andre rusmidler enn alkohol, sier en som hjalp til på begge festene.

Mannen forteller om ravepartyer med DJs, lasershows, elektronisk dansemusikk og partydop under åpen himmel i Oslomarka og på byggeplasser i Oslo gjennom sommeren.

En av dansefestene fant sted 25. juli i Oslo Lysverker på Solli plass på Frogner. I praktbygget fra 1931 skal Petter Stordalen åpne hotellet Sommerro i 2022.

– Vi har hatt et tilfelle av ulovlig fest på anlegget i sommer. Det var politiet som fjernet dem, sier direktør for prosjekt og utbygging hos eiendomsutvikleren Aspelin Ramm, Trond Erik Sveen til VG.

To siktet etter grottefesten

Etter grottefesten natt til søndag er foreløpig to personer siktet for uberettiget adgang og opphold i det nedlagte tilfluktsrommet på St. Hanshaugen i Oslo.

Opp mot 200 mennesker kan ha vært innom bunkeren, hvor arrangørene hadde rigget to dieselaggregater for å få lyd og lys.

Aggregatene utviklet kullos og sugde luften ut av grotten.

les også Inngangen til grotten var stengt med betong – så ble den åpnet igjen

25 personer ble innlagt på sykehus med kullosforgiftning. Syv var bevisstløse da de ble båret ut av grotten.

Var selv i svime

– Aggregatene sto i et eget rom som hadde lufting. I ettertid ser vi at vi skulle hatt vakt, men vi tenkte ikke at noen ville være så dumme at de tok seg inn der, sier VGs kilde.

Han var med og bar folk ut og var selv helt i svime da han stakk fra stedet i en taxi. Slik han forsvant da politiet kom til byggeplassen til Stordalen-hotellet fem uker tidligere.

PARTYSTED: Eiendomsutvikleren Aspelin Ramm, Choice-eier Petter Stordalen og Varner-brødrene har overtatt Oslo Lysverkets praktbygg fra 1931 ved Solli Plass på Frogner. Foto: Odin Jæger, VG

På Stordalens byggeplass var ikke aggregater nødvendig. Miksepulten ble plugget i veggen, mens høyttaler, lamper og lasere var batteridrevne.

Ifølge VGs kilde var omkring 200 mennesker til stede.

– Vi ser alvorlig på det. Dette er en byggeplass som var inngjerdet og avstengt, sier prosjektdirektør Sveen i Aspelin Ramm.

Eiendomsutvikleren opplyser at innbruddet blir politianmeldt tirsdag.

Naboer tilkalte politiet

Prosjektleder Erik Tveit i Hent, entreprenør for hotellprosjektet, bekrefter at personer hadde klatret over de to meter høye stålgjerdene til anleggsområdet i sommer.

– Fra innsiden har de klart å åpne en port og sluppet inn resten. Det var naboer som tilkalte politiet, som fikk fjernet dem som var der inne, sier Erik Tveit.

Han opplyser at ingenting ble ødelagt på byggeplassen.

– Det var ikke gjort hærverk. Vi hadde bare en liten opprydningsjobb med noen tomflasker, sier Tveit.

Petter Stordalens pressekontakt Ida Holen henviser til entreprenør og eiendomsutvikler for kommentarer om festen.

Hotell Sommerro bygges like ved Slottsparken:

Flere hemmelige events

Mannen som hjalp til med å arrangere «Rave Cave» og byggeplass-raven, sier han har vært på fire–fem slike dansefester i Oslo i løpet av coronasommeren.

– Et par uker på forhånd finner vi et sted hvor vi kan komme oss inn. Så oppretter vi en hemmelig event på Facebook og Snapchat og sender ut invitasjoner.

Han forteller at omkring 200 mennesker i alderen 20–30 år inviteres hver gang. Først en time før festen starter i 23-tiden, får deltagerne vite hvor de skal.

– Det er veldig gøy og spennende. Folk er veldig gira og sultne på å feste i lukket miljø uten å være redd for konsekvensene.

SCREENSHOT: Her er invitasjonen til den hemmelige grottefesten på St. Hanshaugen i Oslo natt til søndag. Foto: Privat

– Ikke dårlig samvittighet

Han sier at sommerens undergrunnsfester har vært «skog-raves» i Ytre Enebakk og Oslomarka og «bygge-raves» på byggeplasser som står forlatt i Oslo i helgene.

– Vi prøver å være kreative, for vi vil ikke at politiet skal dukke opp. Gjestene tar med egen alkohol og andre ting som ikke er helt lov, sier VGs kilde.

Han legger ikke skjul på at han snakker om partydop som ecstasy.

– Vi bruker rusmidler som er mildere enn alkohol og har ikke dårlig samvittighet.

– Dere begår innbrudd?

– Det er et resultat av at byen er stengt. Bunkeren tar jo ikke skade av det, ingenting er gått i stykker. Byggeplassen er jeg mer usikker på, sier VGs kilde.

TIDLIGERE TILFLUKTSROM: Det var i denne grotten at opp mot 200 personer festet natt til lørdag. Foto: Ingvild Silseth, VG

Arrangørene – en løselig knyttet gruppe på 4–8 mennesker – fikser vanligvis DJ med miksepult og batteridrevet høyttaler og laseranlegg.

– Flere fester fremover

– Vi tar sjansen på flere fester fremover. Vi trenger en arena hvor vi kan ruse oss på det vi selv ønsker, sammen med folk vi stoler på og som bidrar til den fantastiske stemningen uten at det får konsekvenser.

– Hva tenker dere om smitterisiko?

– Vi er ganske lei av corona nå, sier mannen som hjelper til på rave-festene.

Han legger til at arrangørene oppfordre alle til normal hygiene, håndvask og bruk av håndsprit samt ikke å dele drikke med fremmede.

les også Grottefest-ansvarlig (24) til VG: – Kom ut av kontroll

Etterforsker helhetlig

Pressesjef i Oslo-politiet Unni Grøndahl sier at hun på nåværende tidspunkt hverken kan avkrefte eller bekrefte informasjon rundt innbruddsfesten på Solli plass, og om de setter denne i sammenheng med helgens fest.

– Det må vi nesten komme tilbake til. Omfang og involverte er en del av et helhetlig bilde, som blir etterforsket av enhet Sentrum hos oss. Jeg regner med at det vil være en del av den videre etterforskningen, sier politiets pressesjef.

Publisert: 01.09.20 kl. 06:40 Oppdatert: 01.09.20 kl. 06:59

