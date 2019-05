FIKK DATTER: Eivind Trædal og Lan Marie Nguyen Berg ble foreldre søndag. Foto: Privat

Lan Marie Nguyen Berg og Eivind Trædal har blitt foreldre

MDG-paret kunne søndag ønske datteren Ragna Mai velkommen til verden.

Søndag ble politikerparet foreldre for første gang, avslører Trædal på Twitter.

– Jeg trodde jeg allerede hadde funnet drømmedama, men så viser det seg altså at det går an å ha to på én gang, skriver Eivind Trædal sammen med et bilde av den smilende kona og den nyfødte datteren.

Han avslører at de har kalt henne Ragna Mai, og at hun kom til verden 3,5 kilo tung.

– Perfekt fra topp til tå. Nå er vi en familie.

Han takket også for oppfølgingen den lille familien fikk på Ullevål sykehus.

Bildet er også lagt ut på Nguyen Bergs Instagram-konto.

– Nå har Eivind, Ragna Mai og jeg kommet hjem og føler på hvor rart og fint det er å være en familie, skriver miljøbyrådet under bildet.

Nyheten om at de ventet barn avslørte de i sosiale medier i fjor høst, måneder etter at de giftet seg.

Nguyen Berg er miljøbyråd i Oslo kommune, Trædal er bystyrepolitiker, begge i Miljøpartiet De Grønne.

Gladnyheten fra i fjor høst fikk imidlertid mye negative reaksjoner i kommentarfeltene, noe Nguyen Berg siden gikk ut og kalte «uakseptabelt».

Publisert: 02.05.19 kl. 12:23 Oppdatert: 02.05.19 kl. 12:37