ROP OM PENGER: Leder i Skolelederforbundet Stig Johannessen mener regjeringen må inn med mer penger til kommunene når skolene nå gjenåpner. Foto: Skolelederforbundet

Leder i Skolelederforbundet: – Krever at regjeringen styrker kommuneøkonomien kraftig

Stig Johannesen som er forbundsleder i Skolelederforbundet ser frem til at skolene åpner igjen. Likevel er han klar på at kommuneøkonomien må bli styrket kraftig fra regjeringens side.

Torsdag kveld ble det kjent at skolene kan åpne igjen fra og med mandag 11.mai. Det betyr at skolene nå er i ferd med å planlegge gjenåpningen for elevene og ansatte for de siste undervisningsukene i skoleåret 2019/2020.

Folkehelseinstituttet publiserte i den anledning ut nye retningslinjer med tanke på smittevern i barnehage, skoletrinn fra 1–7, ungdomsskole og videregående skole.

Skolelederforbundet mener at overføringene som er gitt så langt fra staten ikke er tilstrekkelige for å dekke de merkostnader som allerede eksisterer, og de som nå vil påløpe for å kunne oppfylle smittevernskravene og samtidig tilby et godt pedagogisk opplegg i barnehage, SFO og skole.

– Vi krever derfor at regjeringen styrker kommuneøkonomien kraftig i revidert nasjonalbudsjett, sier Stig Johannessen som er leder i Skolelederforbundet.

– Må flere renholdere til

For at gjenåpningen av skolene skal skje, er det en rekke krav som må fylles. Noe av det viktigste vil være renhold på skolene, og Johannessen er tydelig på at skolene fortsatt mangler de nødvendige ressursene til å etterleve de kravene som smitteveilederne setter.

– Renhold vil fortsatt være et kritisk område der presset vil øke enda mer nå som flere elever og ansatte skal inn i skolen. Selv om både elever og ansatte gjør en innsats med renhold og hygiene, veier ikke dette opp for kravene til økt renhold i veilederen. Det må flere renholdere til for å holde renholdet på et ønsket nivå, sier han.

Johannessen trekker også frem lokalene som et problem. Flere elever på VG2 og VG3 har valgfag, og må av den grunn bytte klasserom. Dermed mener han det må vaskes flere ganger, og ser ikke hvordan det kan løses fra og med neste uke med det budsjettet som skolene nå har.

– Pengene som har kommet til kommunene har nok blitt brukt fornuftig, men de har ikke kommet til skolene. Jeg er bekymret for at skolene skal løse det med de ressursene de har. Utfordringene kan bli større enn det de kanskje kan få til, sier forbundslederen.

Han får også støtte av SV-leder Audun Lysbakken. Han er glad for at alle barn og unge nå får komme tilbake til skolen, men at regjeringen da må sikre kommunene de ressursene som trengs.

– Det er helt håpløst at regjeringen fortsatt nekter å avklare om kommunene får mer penger når de nå skal åpne skolene for alle barn. Det er stor frustrasjon i kommunene og skole-Norge over at informasjonen kommer så seint, og at de ikke vet om de får penger til flere voksne og bedre reinhold som må til for å drive skolen på en god måte og i tråd med smittevernsreglene, sier Lysbakken til VG.

– Enormt puslespill

Gjenåpningsdatoen for skolene 11.mai er ikke et krav. Rektor ved Skullerud skole Eirik Haugstad forteller til VG at de i løpet av tirsdagen, skal ha alt klart for å ønske elevene på alle tre trinnene på ungdomsskolen velkommen igjen. Han skulle ønsket at det kunne gjøre det fra og med mandagen før, men at tidsfristen ble knapp.

– Det var på tide at denne nyheten nå kom. Vi hadde satt pris på at en pressemelding kunne kommet i dag tidlig hvert fall. Det ble litt sent at det kom i kveld, så det blir litt lite tid til å forberede seg, forteller Haugstad til VG.

Også skolepolitisk talsperson Torstein Tvedt Solberg i AP reagerer på tidspunktet gjenåpningen av skolene ble meldt på.

– Regjeringen har ikke gjort hjemmeleksa si når det kommer til å gi forutsigbarhet, komme tidlig med planer for gjenåpning og sørge for at skolene får de ressursene, pengene og tiden som trengs for å gjøre skolen i stand til å åpne etter reviderte smittevernsregler. Det sier seg selv at skolene ikke har kapasitet til dette på èn dag, noe som betyr at det tar flere dager før skolen er åpen for alle - uavhengig av klassetrinn.

Johannessen i Skolelederforbundet er klar på at både foreldrene og barna ikke kan vente seg å sende barna i skolen allerede fra og med mandag neste uke.

– Nå må det ikke skapes en forventning blant foreldre og barn til at det blir full drift som normalt fra mandag uansett hvor man bor. Mange skoler mangler både plass og bemanning til at alle trinn kan være på skolen samtidig.

– Barna og foreldrene som fikk med seg nyheten i dag vil nok både tro og håpe på skole igjen fra og med mandag. Ikke bare er det mye praktisk som skal på plass, men lærere skal lære seg opp i smittevern, og det viktigste blir å sikre at elever og lærere skal være trygge. Med åpning på mandag, blir det krevende, sier Johannessen.

Publisert: 07.05.20 kl. 21:05

