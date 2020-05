VARIERER: Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet på pressekonferanse 6. mai. Foto: Ørn E. Borgen/ NTB scanpix

R-tallet har steget til 0,55

Dagsoversikten fra FHI viser at det registrerte smittetallet har steget fra 0,49 torsdag til 0,55 fredag.

NTB

Ingvill Dybfest Dahl

Oppdatert nå nettopp

Dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI) fredag viser også at FHI så langt har fått innrapportert 213 dødsfall som følge av coronaviruset.

195.921 personer er foreløpig testet for covid-19, totalt 8034 med påvist smitte er meldt inn til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), hvorav 39 torsdag.

Stor usikkerhet

Reproduksjonstallet som ble kommunisert torsdag var nede på 0,49, mens det tilsvarende tallet tirsdag var 0,63. R-tallet angir hvor mange personer en coronasmittet person smitter videre.

Om R-tallet holder seg under én, vil epidemien dabbe av.

Til modellen for å regne ut R-tallet ser FHI på sykehusinnleggelser. De skriver selv at «antall innlagte på sykehus er basert på parameterne som angir andelen av smittede som legges inn på sykehus. Dette har store usikkerheter og gir store utslag for estimater av antallet som har blitt smittet i Norge.»

FHI oppfordrer til å tolke tallene med varsomhet. Modellen justeres også gjennom pandemiforløpet. Fra 20. april brukes Reff2.

De skriver: «Modellen er en forenklet representasjon av virkeligheten og bygger på en antakelse om gjennomsnittlig atferd i befolkningen på tvers av alder».

R-tallet sier ikke nødvendigvis noe om dagens smittesituasjon, men situasjonen for omkring 14 dager siden.

Forsinkelse

FHI understreker også at meldte smittetilfeller til MSIS vises etter når covid-19-testen ble tatt og ikke etter dato for melding til MSIS. Dermed vil det være én til to dagers forsinkelse i tiden fra prøven er tatt til et bekreftet tilfelle vil bli registrert.

De skriver at av de totalt 1016 personene med påvist smitte som har vært innlagt på sykehus i Norge, var covid-19 hovedårsak til innleggelsen for 849 pasienter.

Av disse 849 pasientene igjen, var gjennomsnittsalderen 60 år og 60 prosent av dem er menn.

Av de 217 personene med påvist smite som har vært innlagt på intensivavdelingen er snittalderen 62 år og 74 prosent er menn.

Publisert: 08.05.20 kl. 13:14 Oppdatert: 08.05.20 kl. 13:46

