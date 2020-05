GYMSAL? NEI, KLASSEROM: Slik må det bli for at det skal bli plass til så mange elever som mulig, med de nye smittevernreglene. T.v. rektor ved Smestad skole Lene Rønning-Arnesen, t.h. inspektør Katrine Kristensen. Foto: Bringedal,Terje

Klar til ny skolehverdag: - Dette koster

Håndsprit for 30.000 kroner, prosjektorer til alle rom og flere håndvasker. Det koster å gjøre skolene klare til trinn to i elevenes tilbakekomst på skolen. - Utfordrende å løse innenfor budsjett, sier rektor.

Torsdag kveld kommer meldingen fra regjeringen mange skoler, elever og foreldre har ventet på. Da blir det klart hvilke klassetrinn som får lov til å vende tilbake mandag. Allerede har 1. til 4. trinn fått komme tilbake på skolene, med nye rutiner for kohorter og smittevern.

Torsdag kveld kommer beskjeden om det blir bare 7. trinn som får returnere, eller om også 5. og 6. klasse får komme tilbake.







På Smestad skole er skoleledelsen klar for alle muligheter.

– Vi har har forsøkt å ligge i forkant av utviklingen. Derfor har vi ikke sittet og ventet på beskjed fra undervisningsetaten, men har jobbet med ulike scenarier helt siden vi fikk de første signalene, sier rektor Lene Rønning-Arnesen.

To dager skole, tre hjemme

– Vi håper at alle elevene kan komme tilbake til skolen nå. Det er viktig for oss å se barna nå, sier inspektør Katrine Kristensen.

Uansett hvilke klassetrinn som kommer tilbake til uken, er én ting klart på Smestad skole: Digital læring forsvinner ikke. Med 720 elever på en overfylt skole, er det med de nye smittevernsreglene ikke plass til alle elevene samtidig. Det løser skolen ved å rullere på hvilke elevgrupper som er på skolen, ute i naturen eller har hjemmeskole.

– Vi begynner med at alle elevene har to dager på skolen og tre dager hjemme. Så må vi se om vi kan utvide med flere dager på skolen etterhvert. For å sikre at alle, både de som er hjemme og de som er på skolen, får det samme læringstilbudet, vil vi fortsette med digital undervisning. Lærerne vil fortsette å lage undervisningsvideoer og møte elever på Teams, forteller inspektøren.

Smestad skole er dimensjonert for at det skal være 28 elever i hver klasse. Det var det før coronanen slo til. Med de nye reglene kan det bare være 15 i hver gruppe fra 1. til 4. klasse, og 20 elever i gruppene fra 5. til 7. klasse.

Det er det ikke plass til.

MYE NYTT: Alle rom må brukes når 5., 6., og kanskje 7. klasse returnerer neste ukek. Simas Pauliukas monterer prosjektorene. Foto: Bringedal,Terje

Undres over gruppestørrelse

– Så nå rigger vi alle ledige rom til å bli klasserom. Gymsalen skal få prosjektor og bord og stoler. Alle rom må brukes nå, sier rektor.

Det er ressurskrevende, forteller hun. Og skolen har ikke fått en krone ekstra i budsjettene. Alt skal løses med pengene de har.

– Det er utfordrende å løse dette uten ekstra ressurser. Vi har måttet kjøpe prosjektorer til alle rom som ikke har det, og må montere håndvasker på alle klasserom. Nå må toalettene vaskes én gang i timen. Det er klart dette koster.

Bare innkjøp av håndsprit til alle klasserom koster 30.000 kroner.

– Lærere har vi heller ikke nok av til de små gruppene, men vi har ikke budsjett til å få inn flere. Det er én av grunnene til at elevene ikke har full uke, sier Rønning-Arnesen.

Rektoren savner en god forklaring fra helsemyndighetene på hvorfor gruppene i kan være henholdsvis 15 og 20 elever.

– Det er tall som står i lærernormen, så det sier ingenting om smittevern. Jeg skjønner at valget av disse gruppestørrelsene handler om økonomi og ikke smittevern, for ved å beholde disse gruppestørrelsene slipper myndighetene å putte inn mer penger på skolene. Men det undrer meg at tallet ikke er begrunnet helsefaglig, sier Rønning-Arnesen.

Fortsetter med det digitale

Planlegging til tross: Mye avhenger av at lærerne og de andre voksenpersonene som er med barna, ikke blir syke. Skjer det, må hele kohorten som den voksne har ansvaret for, i karantene, om ikke hele skolen.

– Blir en voksen syk, er det kritisk. Men vi håper å ha laget såpass gode systemer for smittevern slik at hvis en voksen blir syk, må bare dennes gruppe ut

Skulle en lærer bli syk, er det ikke snakk om å finne vikar. Til det er smittevernsregimet for komplisert, forteller rektoren.

– Det er derfor vi beholder digital undervisning som en bånnplanke:

– Mye av dette som vi har lært oss nå, med møter over nettet og det å lage egne forklaringsfilmer, er noe vi vil fortsette med også når koronaen er over. Vi ser at det å ha læreren for seg selv over nettet, har vært positive for endel som sliter med skolevegring. For andre elever, som kanskje sliter med å regulere sin egen tid, har ikke disse ukene vært like lett sier Rønning-Arnesen.

Publisert: 07.05.20 kl. 16:11

