ADVOKAT: Dag Svensson er den siktede mannens advokat. Foto: HELGE MIKALSEN

Forsvarer i Lørenskogsaken: – Siktelsen er endret til bortføring

Forsvareren til mannen i 30-årene som er siktet i Lørenskog-saken, sier til VG at siktelsen mot ham er endret.

Mannen i 30-årene som torsdag ble pågrepet og siktet i forbindelse med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning satt lørdag i avhør, før han ble løslatt på ettermiddagen.

Politiet skrev i en pressemelding fredag morgen at mannen var siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen.

Lørdag kveld opplyser mannens advokat at siktelsen mot klienten er endret:

– Politiet har endret siktelsen til bortføring, sier Dag Svensson til VG.

Svensson opplyser til VG at den aktuelle paragrafen er straffelovens §255, om grov frihetsberøvelse: «Grov frihetsberøvelse straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om frihetsberøvelsen er grov skal det særlig legges vekt på dens varighet, om den har voldt ualminnelige lidelser, død eller hatt betydelig skade på kropp eller helse til følge.»

– Når ble siktede informert om endringen?

– Politiet opplyste om dette da vi startet avhørene i dag, sier Svensson.

Avhørene startet klokken 12 lørdag og var ferdig halv syv.

VG har forsøkt å få en kommentar fra politiet til denne saken, men har foreløpig ikke lykkes med det lørdag kveld. Ifølge politiet har mannen en relasjon til Tom Hagen, og politiet er kjent med at mannen skal ha IT- og kompetanse om kryptovaluta.

– Ikke skyldig

– Hvorfor er siktelsen endret?

– Vet ikke. Det handler vel om forsett og grad av skyld, da. Det er fortsatt en alvorlig siktelse, sier Svensson.

– Hvordan stiller din klient seg til siktelsen?

– Som sist, ikke skyldig.

– Har har noen som helst kunnskap om hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen?

– Nei, sier Svensson.

Mannen i 30-årene som torsdag kveld ble pågrepet i Lørenskog-saken, er lørdag ettermiddag løslatt av politiet. Det skriver Øst politidistrikt i en pressemelding.

– Det er gjennomført flere avhør, det siste lørdag ettermiddag, der mannen har forklart seg for politiet. Han er løslatt fordi politiet ikke anser at det er fare for bevisforspillelse, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica i en pressemelding.

Av hensyn til den pågående etterforskningen har politiet lørdag kveld ingen flere kommentarer å gi.

Lørdag satt den siktede mannen i avhør. VG var til stede da advokat Dag Svensson kom ut av Kripos kontor på Brynseng i Oslo rundt klokken 17.30. Svensson ønsket ikke å snakke med VG, hentet bilen og kjørte ned i Kripos-garasjen.

Ifølge politiet har mannen en relasjon til Tom Hagen, og politiet er kjent med mannens IT- og kryptovalutakompetanse.

Publisert: 09.05.20 kl. 21:30 Oppdatert: 09.05.20 kl. 21:43

