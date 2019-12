TIDSRIKTIG: Bjørn Ludvigsen foran sin Skoda Octavia 2005 modell med det noe spesielle registreringsnummeret. Foto: PRIVAT

Bjørn (44) kjører ribbe-bil

Kjører ribbe året rundt. Men på julaften spiser han pinnekjøtt!

Denne bilen med det tidsriktige registreringsnummeret RIBBE tilhører Bjørn Ludvigsen (44). En matrett han, ikke overraskende, er veldig glad i.

– Er du i kjøttbransjen?

– Nei da, jeg er bare en helt vanlig fyr som er glad i ribbe, forteller ingeniøren som har hatt regnummeret siden november i fjor.

– Var det et innfall?

– I grunn. Folk har fått mye glede av det. De ler masse og synes det er kjempegøy, og jeg synes det er gøy å spre glede.

Ludvigsen forteller at han undersøkte et par andre ting som er gøy å ha på bilskilt, men han vil ikke røpe hva disse er siden de fortsatt er ledige. Men avslører at de er i samme gate. Kjøttskam er han ikke kjent med.

– Hva spiser du på julaften?

– Jeg spiser faktisk pinnekjøtt. Vi er en familie som spiser alt. Mamma liker pinnekjøtt, broren min ribbe og faren min svinestek. Men jeg lager ribbe så ofte som mulig i november og desember og har laget to ribber allerede.

Publisert: 02.12.19 kl. 08:56

