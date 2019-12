I VINDEN: Erna Solberg seilte opp som statsministerkandidat med en offensiv opposisjons-politikk våren 2009, da dette bildet ble tatt på Youngstorget. Det var også da hun garanterte bedre norske Pisa-resultater. Foto: Robert S. Eik, VG

Erna Solberg i 2009: Garanterte bedre PISA-resultater med Høyre-regjering

Erna Solberg garanterte i 2009 et løft i norske elevers PISA-resultater dersom Høyre kom til makten. Men resultatene har holdt seg på samme nivå som før, viser fasit.

Nå nettopp

– Jeg garanterer et løft i kunnskapsnivået blant norske elever, målt gjennom for eksempel PISA- og TIMSS-undersøkelsene, uttalte daværende opposisjonspolitiker Erna Solberg til Aftenposten den 26. mars i 2009.

I dag, drøye ti år etter Erna Solbergs garanti, viser den siste Pisa-undersøkelsen at norske elever ligger på samme – middels nivå i både naturfag, matematikk og lesing som i 2009.

les også Ny PISA-test: Norske elever sliter i lesing – Finland presterer vesentlig bedre

– I lesing ligger norske elever på samme nivå som i 2009, det samme gjelder i naturfag og matematikk, sier prosjektansvarlig for norske PISA, Fredrik Jensen ved Institutt for lærerutdanning ved Universitetet i Oslo.

– Tallene har variert lite grann i denne perioden, men nivået på norske elever er stort sett det samme på PISA 2018 som på PISA 2009, legger han til.

TI ÅR ETTER: Statsminister Erna Solberg (H) fotografert i slutten av november 2019 – ti år etter hun i opposisjon garanterte bedre Pisa-resultater med Høyre i regjering. Foto: Harald Henden, VG

Erna Solberg fikk også spørsmålet om hun ville gå av hvis ikke norske elever gjorde det bedre på internasjonale tester i hennes regjeringstid.

– Nei, jeg går ikke i samme fellen som Kristin Halvorsen gjorde med barnehageløftet. Men vi stiller til valg igjen, og da skal vi måles mot det vi leverer, svarte Solberg i 2009.

les også Alvorlig at flere gutter sliter i lesing

SV-leder Audun Lysbakken har vært kritisk til at man skal se seg blind på den internasjonale sammenligningen av skoleprestasjoner. Han har lagt merke til Erna Solbergs uttalelser fra ti år tilbake.

TAKKER FOR SIST: Audun Lysbakken husker Erna Solbergs Pisa-garanti fra da hun satt utenfor regjering i 2009. Foto: Ola Vatn, VG

– PISA-tallene sier lite om kvaliteten på norsk skole, og har stort sett vært stabile siden tidlig på 2000-tallet. Men, hadde Høyre vært i opposisjon ville de trolig dømt norsk skole nord og ned i dag, sier Lysbakken til VG.

Han er en av flere som har merket seg Erna Solbergs offensive uttalelser om Høyres skolepolitikk fra ti år tilbake.

– Det vi allerede vet er at mange norske barn ikke lærer å lese godt nok og at gutter er overrepresentert blant dem. I stedet for lettvinte garantier om PISA-tall slik Solberg ga i 2009, trenger vi en mer praktisk og variert skoledag, med nok kvalifiserte lærere til å følge opp hver enkelt elev, sier SV-lederen.

les også Industritopp før ny PISA-test: – Norsk skole skjønnmales

Arbeiderpartiets utdanningspolitiker på Stortinget, Torstein Tvedt Solberg, følger opp:

– Nå håper jeg Høyre har lært. I 2009 sa Erna Solberg at hun garanterte at norsk skole ville skåre høyere i internasjonale tester hvis Høyre fikk regjeringsmakt, som hun kanskje angrer på i dag, sier Tvedt Solberg som husker enda lenger tilbake.

– Da Norge startet å være med i PISA tidlig på 2000-tallet, sa daværende utdanningsminister Kristin Clemet (H) at «dette er skuffende, nesten som å komme hjem fra et vinter-OL uten en eneste norsk medalje». Høyre har lenge pisket opp en uro for egen politisk vinning, og snakket om at «målet må være at Norge innen ti år skal kunne hamle opp med Finland og matche de beste landene i PISA-undersøkelsen.» Høyres politikere må slutte å gi garantier de ikke kan holde, og huske at det er viktig å bruke resultatene med varsomhet for å hindre at de blir overtolket, brukt feil og skaper unødvendig uro, advarer Tvedt Solberg.

Han avviser at PISA er noen form for domsavsigelse over norsk skole, men et av flere bidrag som sier noe om hvordan det står til i skolen.

les også Norsk skole på OECD-toppen i kjønnsforskjeller

VG har ikke foreløpig ikke fått kontakt med statsminister Erna Solberg om hennes uttalelser fra ti år tilbake. Men kunnskapsminister og Høyre-nestleder Jan Tore Sanner (H) kommenterer hennes garanti fra ti år tilbake.

BESØKTE 9-B: Jan Tore Sanner besøkte klasse 9-B og eleven Muhubo på Jordal skole tirsdag. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

– Ja, jeg har lest det intervjuet hun ga i 2009. Hun la også til at det ikke er noe hokus pokus å forbedre resultatene, men at det må hardt arbeid til. Høyre kom i regjering i 2013, og vi har systematisk jobbet med tiltak for å forbedre elevprestasjonene. Vi har også sett en positiv utvikling, men mest for de yngre elevene i barneskolen. Så få vi ta med oss resultatene fra PISA og jobbe videre. Vi har høyere ambisjoner også for elevene i ungdomsskolen, sier Sanner.

– Hvor lurt er det at politikere deler ut garantier om i utdanningspolitikken?

– Det skal ikke jeg mene noe om. Men Erna Solbergs budskap om at det kreves hardt arbeid for å få bedre skoleresultater, er viktig, svarer Jan Tore Sanner.

Publisert: 03.12.19 kl. 14:41

Mer om