Ny rapport viser stor økning i pasientvold: – Veldig alvorlig

Skrevet av miljøterapeut Jon Emil Tanum Dahl, spesialsykepleier Nils Davik og fag- og kvalitetsrådgiver Lars Løvhaug i september 2019, på bakgrunn av at ledelsen ved Klinikk psykisk helse og avhengighet ønsket en slik rapport

Utarbeidet for å forstå utviklingen av hendelsene hvor ansatte utsettes for vold, trusler og utagerende atferd fra pasientene, og for å kunne iverksette nødvendige tiltak