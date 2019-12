Foto: CRISTINA QUICLER / AFP

Deler av klimaforhandlingene strandet i Madrid: - Blir ikke arbeid mot neste år

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har fått ansvaret for å lede forhandlingene på ett viktig felt under klimakonferansen i Madrid. Men deler av forhandlingene stanset opp.

Nå nettopp

Det ble dårlig stemning på slutten av forhandlingene som foregikk mandag kveld under FN-konferansen i Madrid, da deler av forhandlingene endte uten at landene kunne bli enige.

Fra før var det flere forhandlingspunkter som ikke gikk så godt som ventet, og i går var siste dag.

– Det var en ting som ikke gikk så bra i går, og det var arbeidet om måling og rapportering, forklarer forhandlingsleder Henrik Hallgrim Eriksen i den norske delegasjonen.

Enkelt forklart forhandlet landene om et datasystem og en veileder, som forklarer hvordan landene skal bokføre og rapportere sitt klimaregnskap.

Systemet ble først laget ved konferansen i Katowize, Polen i fjor. I år skulle forhandlerne komme et steg videre, sånn at arbeidet med å gjøre det ferdig og sette i det verk kan fullføres neste år.

I stedet stoppet det opp.

– Det var ikke mulig å komme til enighet om veien videre. Vi jobbet bra gjennom uka med forhandlingene, men vi ble ikke enige om en beslutning og kom ikke videre. Det vil si at det ikke blir noe arbeid inn mot neste år, sier Eriksen.

COP25: Klimaminister Ola Elvestuen (V) og forhandlingsleder Henrik Hallgrim Eriksen er skuffet over at deler av forhandlingene under FN-konferansen stoppet uten enighet. Foto: Runa Victoria Engen

– Trenger framgang

Det vil si at arbeidet som ble gjort under årets konferanse ikke kan behandles av politikerne denne uka, og derfor er mer eller mindre bortkastet. Det arbeidet som skulle skje fra nå til neste sommer, blir utsatt.

– Det er ikke bra, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Parisavtalen er ikke avhengig av at disse spørsmålene landes, men utsettelser gjør at det tar lengre tid før et effektivt samarbeid er på plass.

– Vi er avhengig av framdrift i hvordan vi utvikler Parisavtalen. Vi trenger å få det på plass, sier Elvestuen.

Derfor tok han opp i talen han holdt for FN i dag, at det var trist at disse forhandlingene stanset opp.

les også Penelope Lea (15): – De kan ikke unngå å se og lytte til oss nå

INNLEGG: Ola Elvestuen ga ingen nye løfter om norske klimakutt da han talte på vegne av Norge i dag. Foto: Klima- og miljødepartementet

Elvestuen leder forhandlinger

Norges klima- og miljøminister, Ola Elvestuen (V), skal fortsette forhandlingene på et annet viktig felt denne uka i Madrid.

– Nå er jeg spurt av det chilenske presidentskapet om å lede forhandlingene om tap og skade, det vil si hvordan vi skal håndtere de mest dramatiske utslagene av klimaendringene, sier Elvestuen til VG.

Forhandlingene som foregikk i forkant ble ledet av den norske delegasjonen, som forhandlet med et tøft utgangspunkt.

Det handler om hvordan landene sammen kan forebygge skadene av global oppvarming, som flom, orkan og store skogbranner.

Hvem skal betale for innsatsen som trengs? Både for varslingssystemer, som kan redde menneskeliv og gjøre skaden mindre, og for innsatsen som trengs når en naturkatastrofe har skjedd.

– Mye av grunnarbeidet er der, så må vi lede forhandlingene i møte med de landene som har kjente og sterke standpunkt på dette, sier Elvestuen.

Publisert: 11.12.19 kl. 08:24

Mer om