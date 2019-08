Utdanningssjef snur – inviterer Unge Venstre til ny debatt

Timer etter at ungdomspartiene i Troms boikottet en skoledebatt etter «legalize it»-nekt, beklager utdanningssjefen og inviterer til ny runde.

Oppdatert nå nettopp







Fredag morgen florerte videoen som viser to ansatte ved Breivang videregående skole i Tromsø forsøker å hindre Unge Venstre i å sette opp plakaten med budskapet «legalize it».

Ungdomspartiet har lenge kjempet for en liberalisering av ruspolitikken, men har møtt motstand på grunn av den flere steder i landet før årets lokalvalg.

les også Ungdomspolitikere boikottet skoledebatt da Unge Venstre-effekter ble forsøkt stoppet

Utdanningssjef Børre Knudtå sier til VG at han har fått kunnskapsminister Jan Tore Sanners (H) vurdering av Opplæringsloven.

– Jeg har sett gjennom og ser at vi ikke har anledning for å nekte dem å bruke plakatene, sier han og legger til at de ikke kommer til å nekte «legalize it» i valgtorgene i Troms neste uke, men at de håper at de ikke gjør det.

Han sier at hans personlige vurdering av opplæringsloven er annerledes enn ministerens, men at de vil tilpasse sin praksis til nasjonale myndigheter.

– Jeg syns det er forstemmende at opplæringsloven åpner for å reklamere for hasj-joint inne på skolens område, men jeg ser at det går utover ytringsfriheten.

– Hendelsen i dag har jeg lyst til å beklage både overfor Unge Venstre og de ansatte på skolen og elever som måtte syns dette var ille. De ansatte på skolen har forholdt seg til de føringene vi har foreslått, sier utdanningssjefen.

– Men du sier jo at det har gått ut over ytringsfriheten. Er ikke det noe å beklage?

– Vi ser i dag at det hensynet påvirket ytringsfriheten og da må vi la ytringsfriheten gå foran.

Jan Tore Sanner presiserer at skolevalget er en del av elevenes demokratiopplæring og at partiene skal stå fritt til å fremme synspunktene de ønsker.

– Det er viktig å forebygge rusproblemer blant ungdom, men det gjør vi med andre virkemidler enn å sensurere meninger og kneble debatter.

les også Unge Venstre om at «Legalize it»-kampanje sensureres: – Et overtramp

IKKE GODT NOK: Benedicte Bjørnås, Unge Venstre-lederen i Troms og Finnmark har ikke sett noen personlig beklagelse og mener det utdanningssjefen kommer med bare er en «forklaring» på hvorfor partiet nå skal få bruke sitt materiell. Foto: Ronald Johansen

Unge Venstre-leder: – Tar det ikke som en beklagelse

– Jeg tar ikke det utdanningssjefen sier som en beklagelse, bare en forklaring på hvorfor de lar oss ha med materiellet vårt. Jeg har heller ikke sett noen personlig beklagelse, sier Benedicte Bjørnås, Unge Venstre-leder i Troms og Finnmark.

– Med tanke på det vi ble utsatt for i dag, burde det kommet noe bedre.

Hun er glad de gir partiet lov til å bruke materiellet sitt nå - selv om det er en rett. Slik ting er nå, tror hun ikke hun vil stille opp i noen ny debatt på den samme skolen:

– Jeg er mildt traumatisert etter dagens hendelse og synes det er forkastelig at utdanningssjefen ikke setter spørsmålstegn ved måten vi ble behandlet på. Jeg kommer ikke til å stille opp på debatt på den skolen igjen, hvis det er den samme læreren som forsøkte å hindre oss i å bruke materialet, som skal lede debatten.

REAGERER: Både Abid Raja og Trine Skei Grande reagerer på dagens hendelse. Foto: Helge Mikalsen

Både Venstre-leder Trine Skei Grande og nestleder Abid Raja reagerer sterkt på dagens hendelse.

– Jeg må si som tidligere samfunnsfaglærer at det tydeligvis også er noen voksne som trenger opplæring i ytringsfrihet og demokrati, sier Grande til VG.

– Jeg syns det er kjempebra at de nå har snudd og mener det er noen som bør si unnskyld til Benedicte.

Raja skryter av ungdommene som sto opp for ytringsfriheten.

– Det første jeg tenker er at det var en utrolig god og sterk ryggmargsrefleks, sier han til VG.

Han sier at han blir stolt av å se dem stå opp for et kontroversielt standpunkt, selv om Venstre ikke deler det.

– Vi i moderpartiet og ledelsen trenger ikke dele de oppfatningene. Vi heier på deres rett til å mene det.

Publisert: 30.08.19 kl. 15:40 Oppdatert: 30.08.19 kl. 16:05







Mer om