HVIT TIRSDAG: Slik ser det ut på Sognefjellet tirsdag morgen. Foto: Webkamera/Statens Vegvesen

Vei stengt etter snøfall

Sognefjellet var tirsdag morgen hvitkledd og fjellovergangen mellom Skjolden og Lom er nå stengt.

Allerede på septembers tredje dag er det hvitt flere steder i landet. Bilister som har tenkt seg over fjelloverganger i Sør-Norge blir nå oppfordret til å legge om til vinterdekk, skriver NRK.

Fjellovergangen mellom Skjolden og Lom på fylkesvei 55 er nå stengt opplyser Vegtrafikksentralen til statskanalen.

Det er imidlertid ikke ventet at snøen blir liggende. Den ferske snøen skyldes ifølge Meteorologisk institutt en front som har passert i løpet av natten, og at denne vil passere østover.

– Nå forventer vi stigende temperaturer utover dagen, så på veien vil snøen forsvinne ganske raskt, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød til VG.

Han kan fortelle at det ikke er uvanlig at snøen melder sin ankomst i fjellet nå som september er et faktum.

– Det er en typisk måned hvor den første snøen legger seg i fjellet. Det er ikke voldsomt unormalt, forteller han.

Rett før 09 ligger temperaturen rundt null, og er på vei oppover.

SOGNEFJELLET: Slik ser det ut ved Hervavatn, 1305 meter over havet, tirsdag morgen. Foto: Webkamera/Statens Vegvesen

Også i Valdres kan man våkne til et hvitt skue. Bilde fra fylkesvei 51 viser både snø og tåke, men denne veien er foreløpig åpen.

– Der også forventer vi at det kommer til å forsvinne i løpet av dagen, sier Granerød.

Det er ingen umiddelbar fare for at snøen viser seg i lavlandet, og boblejakkene og vinterstøvlene kan trygt ligge i boden en stund til.

– Det vil nok være greiere temperaturer når man kommer ned i lavlandet, men det ser ut som om sommeren holder seg et stykke unna.

HVITT I VALDRES: Også på Valdresflye var snøen lagt seg. Fjellovergangen er fortsatt åpen. Foto: Webkamera/Statens Vegvesen

I hovedstaden er det ventet en varm tirsdag med opp mot 18–20 grader. Utover i uken vil den imidlertid ligge på 14–15 grader.

