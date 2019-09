FORRETNINGSMANN: Stein Erik Hagen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Se og Hør: Stein Erik Hagen har fått seg kjæreste

Hagen (63) er ifølge kjendisbladet blitt sammen med den 31 år gamle kirurgen Nicolay Andreas Herud (31). Aldersforskjellen bekymrer ikke forretningsmannen.

– Jeg har venner i alle aldersgrupper. Alder er bare et tall. «Det er den biologiske alderen som teller», ifølge professor Klaus Schwab i World Economic Forum. Jeg føler meg i hvert fall 30 år yngre en det som står i passet mitt

Det sier Hagen til Se og Hør.

De møtte Hagen og Herud i operaen forrige fredag. Der var de to sammen for å se «Dronning Sonjas Internasjonale Musikkonkurranse 2019».

Herud forteller til bladet at han og Hagen trives godt i hverandres selskap.

De to skal ha møttes i vinter.

I en e-post til VG skriver Hagen at han ikke har noen kommentar utover at de to er gode venner.

– Jeg har flere nære venner i alle aldre som jeg er sammen med i ulike sammenheng. Så får tiden vise om det over tid vil utvikle seg til noe mer mellom Nicolay og meg.

Det er fire år siden firebarnsfaren, som tidligere har vært gift med to kvinner, sist Mille-Marie Treschow, fortalte offentlig at han er homofil. I et intervju på «Skavlan» opplyste han at det var først i godt voksen alder han skjønte hvilke legning han egentlig hadde.

I et intervju med VG i 2016 fortalte datteren Camilla Hagen Sørli at hun syntes det var flott at faren stod åpent frem.

– Vi støtter ham fullt ut. Vi elsket ham som hetero og bifil og vi elsker ham som homofil. Han er verdens beste pappa og bestepappa for våre barn, sa hun om sin far og la til:

– Vi er en svært nær og åpen familie med mange mine, dine og våre. Mangfold er noe vi setter høyt og de verdier har alltid vært viktige for mine foreldre.

