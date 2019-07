Ung mann døde etter drukning

En mann i midten av 20-årene omkom etter en drukning ved Åmot i Buskerud lørdag kveld.

Nødetatene rykket ut til Åmot i Buskerud etter melding klokken 22.18 om en mann som var savnet fra følget sitt på stedet.

– Kamerater av denne mannen var redd for at han muligens kunne ha falt i vannet, men ingen så om det faktisk skjedde, fortalte operasjonsleder Jan Kristian Jonsrud i Sør-Øst politidistrikt til VG tidligere på kvelden.

40 minutter senere meldte redningsdykkere fra brannvesenet at de hadde funnet en mann og brakt ham på land. Mannen, som er midt i 20-årene, ble erklært død på stedet.

– Det er en tragisk ulykke, sier Jonsrud.

– Vennene ringte oss og var bekymret, etterhvert fant vi klærne hans og fastslo at han hadde gått for å bade. Det er en god del strøm der, men han ble ikke funnet langt unna der de trodde han hadde gått for å bade.

– Vi er på stedet og snakker med de som var der i den grad det lar seg gjøre slik situasjonen er nå. Kommunens kriseteam er også koblet inn.

