HUMOR FOR BABYFORELDRE: Etter en tøff uke med bioteknologi-debatt og krisepakker, viser Kjell Ingolf Ropstad (KrF) hvordan han ble møtt av kona med det minste barnet da han kom sliten hjem fra jobben. Barneminister-vikar Ida Lindtveit Røse med sin egen baby, Ylva Elise (4 1/2 mnd.) synes å kunne forestille seg situasjonen.

KrF-Ida (27) velkommen som minister tross Vedums PR-kritikk

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) fyrer stadig løs mot svingdør-trafikken mellom pr og regjeringen. Kjell Ingolf Ropstad (KrF) kontrer med at tidligere PR-rådgivere som barneminister-vikar Ida Lindtveit Røse (27) ikke kan utestenges fra politikk.

Hittil har Vedum holdt munn om hva han synes om at tidenes yngste norske statsråd har bakgrunn som kommunikasjonsrådgiver i profilerte First House.

På spørsmål fra VG, gjør han det imidlertid klart hva han mener. Vedum synes «pendlingen» mellom regjeringen og kommunikasjonsbransjen er blitt et demokratisk problem.

– Jeg har ingenting mot Ida Lindtveit Røse. Men en politiker med hennes nylige bakgrunn fra pr-byrå hadde ikke fått jobb på Senterpartiets regjeringslag, sier Vedum til VG. Han reagerer på at det er blitt flere pr-rådgivere som har gått til regjeringen Solberg - og motsatt, enn mellom andre yrkesgrupper.

VALGDAGEN: Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener rekrutteringen av politikere og kommunikasjonsrådgivere frem og tilbake mellom PR-bransjen og Solberg-regjeringen ikke er bra for folkestyret. Her er Vedum fotografert på valgdagen hjemme i Stange sist høst. Foto: Helge Mikalsen, VG

– I utgangspunktet er vi folkevalgte. Derfor er det utfordrende for demokratiet at en så stor andel politikere blir hentet fra byråer der pengesterke aktører kan kjøpe seg påvirkning og kommunikasjon, sier Vedum til VG.

Kundelisten Ida Lindtveit Røse har hatt følgende kunder mens hun jobbet for kommunikasjonsbyrået First House i 2019:

Norsk olje og gass, NHO, Norsk Takst, Prosafe SE, Interel France SAS, Lederne, Roche Norge AS, Euronext, Harald A Møller AS. (Kilde: First House) Vis mer

Den nye barne- og familieministeren jobbet i kommunikasjonsbyrået First House i fjor, etter blant annet å ha vært rådgiver i KrFs stortingsgruppe tidligere. Hun var også leder av KrFs ungdomsparti - før hun føk inn som ny gruppeleder for KrF på nye Viken fylkesting fra oktober sist høst.

Samtidig var hun gravid medbarn nummer to. Men hverken pr-bakgrunnen eller småbarnslivet med Ylva Elise på fire måneder og Erle Sofie (to år lørdag) hindret et ja til å bli statsråd.

– Jeg har vektlagt åpenhet. Jeg hadde et kortvarig engasjement som konsulent og fikk positiv erfaring fra å jobbe med næringslivet. De erfaringene tar jeg med meg i rollen som politiker. Og så har jeg vært helt åpen om hvilke kunder jeg har jobbet med. Det var liten forskjell mellom det å være politisk rådgiver i NHO og det å jobbe i PR-byrå, sammenligner Røse.

Tirsdag etter pinse starter hun som vikar for barne- og familieminister Ropstad.

Noen «pendlere» mellom Solberg-regjeringen og PR-byråer Ida Lindtveit Røse (KrF) - fra First House til regjeringen (barne- og familieminister).

Tor Mikkel Wara (Frp) - fra First House til regjeringen (justisminister) og tilbake til First House.

Sigbjørn Aanes (H) - fra regjeringen (statsministerens kontor) til First House.

Ole Berget (Frp) - fra regjeringen (statssekretær for Siv Jensen) til First House.

Odd Hoen Sevje (H) - fra regjeringen (statsministerens kontor) til First House.

John Ragnar Aarseth (H) - fra PR-bransjen via Høyres hovedorganisasjon til regjeringen (statssekretær i Samferdselsdepartementet.)

Sylvi Listhaug (Frp) - fra First House til regjeringen (flere statsrådposter) til Stortinget.

Cecilie Brein-Karlsen (Frp) - fra PR-byrå til tidligere statssekretær i Finansdepartementet.

Marianne Eikvåg Groth (H) - fra PR-bransjen til statssekretær i Finansdepartementet.

Tom Erlend Skaug (H) - fra PR-bransjen til tidligere statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet.

Rikke Høystad Sjøberg (H) - fra PR-bransjen til tidligere statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Maria Göthner (H) - fra PR-bransjen til statssekretær for finansminister Jan Tore Sanner (H).

Saliba Andreas Korkunc (H) - fra PR-bransjen til politisk rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet.

Jenny Clemet von Tetzschner (H) fra PR-byrå til politisk rådgiver for digitaliseringsministeren.

Marit Vea (V) - fra PR-bransjen til tidligere politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet.

Julie Midtgarden Remen (H) - fra PR til tidligere politisk rådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet.

Mathias Fischer (V) - fra PR og medier (TV2/BT) til statssekretær i Klima- og miljødepartementet. Vis mer

Heller ikke han ser på pendlingen mellom pr og politikk som trøblete.

– Nei, jeg har ikke tenkt på det som et stort problem. Det er ikke mange i politikken som har jobbet som konsulenter. Mitt inntrykk er at det generelt er en overvekt av nasjonale politikere som har høyere utdanning og få som har yrkesfagsutdanning. Det kan ha uheldige konsekvenser, sier Ropstad til VG.

STARTER TIRSDAG: Etter pinse er Ida Foto: Helge Mikalsen, VG

– Er det blitt for tette bånd mellom PR/kommunikasjonsbransjen og regjeringsapparat og politikk?

– Nei. Ida har åpne kundelister om de kundene hun har hatt som kommunikasjonsrådgiver. Jeg ser ingen store utfordringer knyttet til det. Det blir også feil å ekskludere en yrkesgruppe fra å kunne få lov til å jobbe med politikk, svarer KrF-lederen og statsråden på vei ut i pappaperm.

Han vektlegger fremfor alt Røses egenskaper som politiker.

– Ida har markert seg som en tydelig og uredd stemme i KrF, og er veldig dyktig. Jeg vet hun kommer til å levere veldig godt i den jobben. Det er et krevende tidspunkt for meg å gå ut på - med Norge og mange barn i en spesiell situasjon. Når jeg skal ut i pappaperm, er jeg likevel trygg på å ha en vikar som kommer til å løfte fanen for utsatte barn og unge høyt, sier Ropstad.

MINISTER-MAPPA: Ida Lindtveit Røse får perm med ministermappa, mens Kjell Ingolf Ropstad tar perm som ministerpappa. Til høyre: sekretær på statsrådens forværelse, Laila Stubberud. Foto: Helge Mikalsen, VG

Hverken han eller vikarstatsråden selv er bekymret for at hun er den yngste som noensinne har sittet i en norsk regjering.

– Du er så ung at regjeringskolleger som Erna Solberg og Olaug Bollestad har alder til å være moren din, Røse?

– Det er bare en kjempefordel å jobbe med erfarne folk som har mye å komme med og som jeg absoloutt kan lytte til. Men for meg er alder bare et tall. Det er resultatene og det man gjør som teller, svarer den nye barne- og familieministeren.

Hun forsto ikke umiddelbart hva KrF-sjefen ville da hun fikk en sms fra ham 16. mai, da hun gikk rundt hjemme og forberedte nasjonaldagen.

– Jeg fikk en melding da jeg skulle legge Ylva Elise (4 1/2 mnd.). 20–30 minutter på forhånd lurte jeg på hva i huleste var det nå - som gjorde at Kjell Ingolf ville ringe, forteller Røse.

Etter en slags sjokkartet glede fikk hun summet seg - og svart ja til å bli statsråd.

TOBARNSMOR: Ida Lindtveit Røse er mor til to. Ylva Elise ble født så sent som i januar, og var med mamma i bærebag på statsrådkontoret i Barne- og familiedepartementet fredag. Foto: Helge Mikalsen, VG

Røse ammer fortsatt lille Ylva Elise. Det gir utfordringer som er veldig overkommelige, ifølge en barneminister som må kunne sies å være tett på de minste:

– Jeg har gitt beskjed her i departementet om å sette av litt tid i løpet av dagen, slik at jeg får pumpet meg litt. Men jeg har vært heldig og vært i veldig god form etter denne andre fødselen, så jeg er klar til å gå i gang, forsikrer Ida Røse.

Ropstad, som selv skal ut i permisjon med sin baby, er imponert:

– Jeg synes det er veldig sporty av Ida som tar denne muligheten.

Helt der er ikke Trygve Slagsvold Vedum.

– Folkestyret er noe av det fineste vi har. Derfor er det så negativt hvis folk og velgere opplever at makt og ressurser forvaltes av mennesker som i stor grad er hentet fra PR-byråer og profesjonelle påvirkere, sier Vedum til VG.

– Ropstad mener det er feil å nekte en hel yrkesgruppe tilgang til regjeringen?

– Det går an å gjøre det, vi har tenkt å gjøre det for Senterpartiets del, svarer Vedum.

