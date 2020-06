Spillet med de angivelige kidnapperne

Tom Hagens kontakt med den angivelige motparten har vært langt mer omfattende enn det som hittil har vært kjent.

VG kan for første gang beskrive dramaet i kulissene bak de mystiske forhandlingene.

Gjentatte trusler om dårlig tid, kjøp av kryptovaluta for 30 millioner kroner, en aggressiv e-post og en feilmelding i retur er blant ingrediensene.

Lenge var politiet mer involvert i dialogen enn det som hittil er beskrevet. I dag holdes etterforskerne ute i kulden – av en drapssiktet milliardær som ikke lenger har tillit til dem.

Foto: Privat

Historien starter med trusselbrevet som ble funnet i huset 31. oktober 2018.

Beskjeden var ikke til å misforstå:

Anne-Elisabeth Hagen er kidnappet. Tom Hagen skulle ikke gå til politiet, heller ikke til pressen.

Hvis han skulle se kona igjen, måtte han følge instruksjonene og betale ni millioner euro i monero.

Trusselbrevet til Tom Hagen inneholder spesifikke bitcoin-koder som skulle brukes til kommunikasjon.

Å overføre ett spesifikt bitcoin-beløp har en unik betydning, som bare de som har lest brevet kan forstå.

Seks av kodene skulle brukes av Tom Hagen. De seks andre kodene skulle brukes av motparten.

Slik blir kodene fordelt i trusselbrevet:

Allerede to dager senere sitter Tom Hagen og en politimann på et hotellrom i Lillestrøm.

Her får milliardæren hjelp til å tilrettelegge for kommunikasjonen med den angivelige motparten.

Hagen gir uttrykk for at han er «teknisk tilbakestående», men han har samtidig en del kunnskap om kryptovaluta.

Han lurer på om kidnapperne med vilje har gitt ham en nesten umulig oppgave, forklarer han ifølge politirapporten.

VGs egne undersøkelser viser at det samme dag – 2. november – sendes et bitcoin-beløp, som ligner koden for denne meldingen:

Dette var en av meldingene Hagen skulle kommunisere med.

10. november blir det sendt en kode som betyr:

Dette var en av meldingene motparten skulle kommunisere med.

13. november blir det sendt en kode som betyr:

Også dette var en melding Hagen skulle kommunisere med.

I tiden som kommer, ser det ut til at den angivelige motparten sender denne meldingen flere ganger etter hverandre:

Bitcoin-plattformen egner seg svært dårlig til kommunikasjon.

Det er foreløpig uaktuelt å betale noe av kravet. Politiets klare råd utad er å få bevis på at Anne-Elisabeth Hagen er i live først.

16. januar får Hagen-familien nok en melding fra motparten:

Men hva skal familien gjøre for å få ordentlig kontakt?

Blir motparten forbannet dersom politiet holder en pressekonferanse nå?

Kan det skade saken?

Fordeler og ulemper diskuteres hos politiet og familien, får VG opplyst.

Men det er familien som skal være forhandlingspart. Ikke politiet.

24. januar holder Svein Holden en pressekonferanse. På engelsk ber han motparten skifte plattform.

Svaret kommer tre dager senere.

I en kryptert e-post som sendes til både politiet og Svein Holden 27. januar, tiltales Tom Hagen med fullt navn:

Lingvistene som undersøker e-posten, kommer til at det er stor sannsynlighet for at avsenderen er den samme som skrev trusselbrevet i oktober året før.

I e-posten fremstår avsenderen som oppgitt. Det står at Tom Hagen har forsøkt å ødelegge for den angivelige motparten, får VG opplyst.

Men det gis også et glimt av håp: Det åpnes opp for livsbevis.

Men da må Tom Hagen betale 25 prosent av det opprinnelige monero-kravet: 2,25 millioner euro, rundt 24 millioner norske kroner, innen 15 dager.

7. februar kjøper Tom Hagen kryptovalutaen monero for nærmere 30 millioner kroner.

For ham er det småpenger.

Få i Norge kjenner til monero på dette tidspunktet. Valutaen er mest kjent og brukt i kriminelle miljøer i forbindelse med lyssky transaksjoner.

En person ønsker å sende Monero til en annen person. Informasjon om avsender, beløp og mottaker blir kryptert og skjult i blokkjeden. Mottakeren mottar Monero og forblir anonym.

11. februar, samme dag som Tom Hagens frist går ut, er daværende bistandsadvokat Svein Holden i en rettssak i Mo i Rana.

På Scandic hotell Meyergården sjekker han telefonen jevnlig.

Om ettermiddagen holder han en ny pressekonferanse om kontakten med motparten to uker i forveien.

Han sier ingenting om betalingsfristen, som går ut klokken 23.00.

– I den siste henvendelsen fra motparten fikk vi klar beskjed om at det jeg hadde sagt på vår pressekonferanse hadde nådd frem til dem, sier Holden til TV 2 senere.

Men det kommer ikke noe mer. Motparten forsvinner igjen.

Personer tett på familien Hagen sier til VG at familien blant annet diskuterer politiets råd om ikke å betale uten sikre bevis på at Anne-Elisabeth er i live.

VG får opplyst at familien i denne perioden vurderer å betale likevel.

I april spilles en ny idé inn:

Politiet ønsker at Tom Hagen skal sende en ny e-post til motparten, holde pressekonferanse og deretter sende penger, opplyser en kilde med innsikt i prosessen til VG.

Planen blir omtalt som en tre-trinns-rakett. Den skal ikke ha falt i god jord hos Tom Hagen.

– Han ga uttrykk for at han ikke skjønte noe av dette. Han ville forhandle i det stille, ikke på pressekonferanser, sier en person med kjennskap til prosessen.

Ideen blir ikke gjennomført på dette tidspunktet.

I mai bestemmer Hagen-leiren seg for å prøve noe nytt:

Nå skal rett-frem-Tom i aksjon.

Hva skjer om han selv tar kommandoen overfor motparten? Med en direkte forhandlingsstil, med frister, krav og bud, forteller en person med innsikt i prosessen.

16. mai sendes den første e-posten fra Tom Hagen til motparten. På grunnlovsdagen sendes flere, får VG opplyst.

E-postene blir sendt med kun tekst i emnefeltet.

Årsaken er at Tom Hagen er blitt fortalt at han ikke kan være sikker på at motparten faktisk åpner og leser e-postene.

Motparten har tidligere gitt uttrykk for å frykte sporing.

I emnefeltet påpeker Tom Hagen angivelige feil i motpartens trusselbrev og i e-posten fra 27. januar, får VG opplyst.

Han mener motparten har gitt uriktige opplysninger om noe som lå igjen på åstedet.

Han avviser også opplysninger om at 90 millioner kroner tilsvarer fire prosent av hans formue. Han oppgir derfor en ny sum til motparten, får VG opplyst.

Hagen skriver også at han har opparbeidet seg en større sum i monero.

Dersom motparten skulle ønske disse pengene, måtte de svare innen en kort tidsfrist.

VG kjenner ikke tidsfristen, men slutten av mai omtales som en svært hektisk periode i forhandlingene.

8. juli mottar påtaleleder Haris Hrenovica en e-post fra Svein Holden. Motparten har har meldt seg igjen.

Språket fremstår like gebrokkent som tidligere. Politiets lingvister får enda flere tekstlinjer å jobbe med i sine analyser:

– Tom, er du nå klar for forhandling? Forstår du at å fucke oss er en tabbe.

– Anne-Elisabeth Hagen trenger medisinsk hjelp. Vi kan kun gi basic.

Motparten skriver videre:

Det står at Anne-Elisabeth har ventet lenge. VG får opplyst at den angivelige motparten foreslår at milliardæren skal betale en ny og lavere sum for livsbevis:

1,35 millioner euro i monero, rundt 13 millioner kroner.

På dette tidspunktet har politiet offisielt gått ut med at etterforskerne jobber med en drapssak.

De synes det er påfallende at motparten nå plutselig melder seg.

I det skjulte har de allerede innledet drapsetterforskning mot Tom Hagen.

Uvitende om dette er milliardæren i forhandlingsmodus:

9. juli, dagen etter at han fikk e-posten, møter Tom Hagen hos Kripos.

Nå skal han betale det siste kravet på rundt 13 millioner kroner. Alt filmes av politiet.

VG får opplyst av personer som står Tom Hagen nær at betalingen blir vurdert som viktig for hans omdømme: Nå viser han vilje til å betale.

Det store spørsmålet er: Vil familien få livsbevis i retur?

Foto: Privat

Månedene går. På høsten kommer politiets krise- og gisselforhandlere med et forslag:

De vil at Tom Hagen skal sende en «honningkrukke», får VG opplyst. En melding som angivelig skal lokke motparten til å svare. Meldingen blir sendt i oktober.

Det kommer ikke noe svar.

Tom Hagen skal også ha gitt uttrykk for at han ikke var helt fornøyd med meldingens innhold, får VG opplyst.

Et nytt år kommer, fortsatt uten noe svar.

I februar 2020 forsøker Tom Hagen å sende en ny e-post til den angivelige motparten.

VG får opplyst at det blir skrevet en kort tekst i emnefeltet. Tom Hagen ønsker å forhandle direkte med motparten, får VG opplyst av en med innsikt i forhandlingene.

Det trykkes send, men i retur skal det ha kommet en feilmelding, får VG opplyst. Kan motparten ha slettet kontoen?

Dette er det siste forsøket på kontakt før Tom Hagen 28. april blir pågrepet og siktet for drap.

Politiet mener Hagen står bak trusselbrevet og forhandlingsopplegget, og at det er laget for å skjule et drap som en økonomisk motivert kidnapping.

Men Hagen, som nekter straffskyld, blir løslatt. Lagmannsretten mener det ikke er skjellig grunn til å mistenke ham for drap.

Etter løslatelsen tar han opp igjen forhandlingene.

29. mai får han hjelp til å sende en bitcoin-melding til motparten:

Da har det gått 19 måneder siden kona forsvant.

– Tom Hagen har vært opptatt av en eneste ting siden 31. oktober 2018, og det har vært få Anne-Elisabeth Hagen tilbake. All vår kommunikasjon til motparten er blitt gjort for å muliggjøre dette, sier forsvarer Svein Holden til VG.

Politiet ble ikke involvert i prosessen.

Den siste tiden har forholdet kjølnet totalt.

Et av Hagens voksne barn hevder at politiet, uten familiens velsignelse, sendte en kodemelding til motparten like etter morens forsvinning.

Familien skal ha fått forklart at det ble gjort ved en feil, skriver familiemedlemmet i et brev som TV 2 har omtalt.

Familiemedlemmet skriver at de tidlig bestemte seg for å ikke kommunisere med motparten i kryptovaluta, og at de ble svært overrasket da de fant ut at politiet hadde «sendt et beløp via kryptovaluta til motparten og dermed framstått som Tom».

– Dette kan jo potensielt ha kostet min mor livet, og satt familien min i fare, skriver familiemedlemmet.

Barnas bistandsadvokat Ståle Kihle sier til VG at det dreier seg om den første meldingen som ble sendt 2. november:

– Dette var et tidspunkt hvor politiet ga uttrykk for at det var Tom Hagen som skulle bestemme fremgangsmåten selv. Mine klienter reagerer derfor på at denne meldingen ble sendt bak hans rygg, sier Kihle.

VG har stilt politiet flere spørsmål om kontakten med den angivelige motparten, blant annet om omstendighetene rundt bitcoin-meldingen fra 2. november.

Politiet opplyser at de ikke har anledning til å svare før på mandag.

Publisert: 06.06.20 kl. 08:30

