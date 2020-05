HOPPER I DET: Kristian Ellingsgård (f.v.), Anniken Obaidli og Stian Samdal gikk for ulike hoppvarianter for å kjøle ned kropp og hode i solsteiken på Tjuvholmen. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Full sommerstemning: – Deilig å ha sol og varme igjen

TJUVHOLMEN (VG) Da gradestokken viste 25 plussgrader, valgte flere å utnytte pinseaften i solsteken på Tjuvholmen.

Blant dem som bestemte seg for å nyte varmen på pinseaften, var en gruppe på tre personer som hadde tatt den lange veien fra Trondheim i bil. Det for noen solfylte dager i hovedstaden på sommerferie.

– Det er veldig deilig å ha sol og varme igjen. Kjenne litt på sommerfølelsen rett og slett, forteller Anniken Obaidli (25).

Hun var på Tjuvholmen sammen med Kristian Ellingsgård (26) og Stian Samdal (25). De sto klare på bryggekanten ute på Tjuvholmen for å hoppe ut i sjøen for en avkjøling.

– DEILIG MED SOL: Anniken Obaidli (25), som noen kanskje kjenner igjen fra Moldes damelag i Eliteserien i håndball, brukte pinseaften til å nyte sol og varme på Tjuvholmen. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

25 viste på gradestokken

– Det er godt å kunne bade og sole seg igjen. Særlig når vi har tatt den noe seige bilturen fra Trondheim for dette. Men det er absolutt verdt det, forteller Ellingsgård like etter å ha tatt det han selv mente var et «Petter Pan-hopp» foran VGs fotograf.

Han og de to andre er opprinnelig fra Molde, men Ellingsgård fikk noen kilometers lenger biltur ettersom han jobber i Trondheim.

Det var også mange personer som gikk rundt i Oslos gater på årets pinseaften. Det er kanskje ikke så rart da gradestokken viste 25 plussgrader og solen strålte.

HØY SOLFAKTOR: Flere hadde tatt turen ned til Tjuvholmen for å nyte sol og varme på pinseaften. Folk som var til stede tok hensyn til avstand nå som coronaviruset herjer i verden. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Frykter ikke coronaviruset

Da VG var ute på Tjuvholmen og Aker Brygge lørdag ettermiddag var det veldig mange folk som utnyttet den flotte og varme dagen.

Trioen fra Molde forteller at de ikke kjenner på en særlig stor frykt for å bli smittet av coronaviruset i hovedstaden.

– Man sitter jo spredt, og om man ser rundt her så sitter det ikke folk i særlig store grupper. Det er mellomrom mellom de mange feltene som folk har boltret seg på, forteller Ellingsgård.

Og VG satt også med samme oppfatning i tidsrommet vi var til stede ute på Tjuvholmen. Flere personer kom i håp om en plass på Tjuvholmen, og det var tydelig at folk jaktet flekker på området hvor det ikke var altfor mange samlet.

– Man ønsker jo ikke å få dette viruset. Derfor regner jeg ikke med at folk oppsøker det heller. Vi tar jo forholdsregler her.

Den smilende trioen kunne også se vakter traske rundt, som sørget for at folk oppførte seg, samtidig som det ble oppfordret å fjerne åpnede bokser med alkoholholdige drikker.

Publisert: 30.05.20 kl. 18:42

