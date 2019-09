BLIR PÅ KLINIKKEN: Tiffany ble syk tidligere i uka, og er fortsatt slapp, forteller eieren Nathaly Lopez. Foto: Skedsmo dyreklinikk

Mystisk hundesykdom: Dette skjer hos veterinæren

Mange hundeeiere ber om antibiotika, men det som er alfa og omega for hunder som kan være rammet av den mystiske sykdommen, er intravenøs væske.

Opp mot 30 hunder over hele landet har dødd etter å ha hatt blodig diaré den siste tiden. Enda flere har fått symptomene. Det mulige utbruddet ble offentlig kjent onsdag 4. september, men de første enkelttilfellene kom rundt to uker tidligere.

Blant de syke hundene er Yorkshire-blandingen Tiffany. Lørdag var Nathaly Lopez og familien på besøk hos hunden, som er innlagt på Skedsmo dyreklinikk.

Lopez forteller at hunden ble syk tidligere i uka med blodig diaré, slapphet og raskt forverret almentilstand.

Tiffany har fått intravenøs væske og antibiotika på dyreklinikken. Bildene er tatt av ansatte ved Skedsmo dyreklinikk og sendt til familien. VG har fått bildene av familien.

– Hun var veldig slapp i går og har fortsatt diaré i dag og spiser lite. Hun får fremdeles antibiotika og blir der en dag til, sier Nathaly Lopez til VG

ER SYK: Blant de mange syke hundene er Tiffany, som ligger inne på Skedsmo dyreklinikk. Foto: Skedsmo dyreklinikk

Smådyrklinikken ved Veterinærhøgskolen har nå utarbeidet en behandlingsveileder til veterinærer som får inn hunder med symptomene.

– Det kan være greit å ha denne veilederen når man står der alene med en pasient som har disse symptomene, sier Ellen Skancke, førsteamanuensis ved Veterinærhøgskolens Institutt for sports- og familiedyrmedisin.

Ved ankomst hos veterinæren

Når du kommer til veterinæren med hunden din, vurderes allmenntilstanden etter visse kriterier som blant annet temperatur, puls og adferd. Ut i fra kliniske funn vurderer veterinæren deretter hva slags behandling som skal igangsettes.

– Synes hunden å være allment OK, har normal temperatur og puls og viser interesse for mat, kan eieren ta den med hjem, forteller Skancke.

Hun sier at dette er under forutsetning av at eieren følger nøye med fordi man har sett at sykdommen kan utvikle seg raskt i noen tilfeller. Eieren må også være forsiktig med fôring og ved behov gi hunden melkesyrebakterier.

Skancke understreker at hundeeiere bør ringe veterinær hvis hunden har blodig diaré.

– Hvis du er bekymret – ta kontakt!

Væske er alfa og omega

Hvis allmenntilstanden vurderes som dårlig, skal pasienten legges på væske med salter og mineraler, ettersom diaré fører til stort væsketap og dehydrering.

– Intravenøs væskebehandling er alfa og omega i slike tilfeller, sier Skancke.

Veterinærene starter behandlingen med en viss væskemengde per kilo hund, og vurderer deretter hele tiden væskemengden basert på hundens respons.

– Dette er overhodet ikke noen kur, men brukes i behandling av pasienten for å opprettholde vitale livsfunksjoner.

STORE FORSKJELLER: Førsteamanuensis hos Veterinærhøgskolen, Ellen Skancke, forteller at hundenes tilstand spenner vidt, fra enkle til alvorlige tilfeller. Foto: Håkon Sparre / NMBU

Ved oppkast kan kvalmedempende medisiner eller medisiner som påvirker tarmaktiviteten hjelpe. Smertebehandling kan være nødvendig for hunder som viser tegn til buksmerter og uro på grunn av dette.

Forsiktig med antibiotika

Ernæringssonde kan vurderes, opplyser Skancke. Når man har en alvorlig tarmbetennelse, ødelegges slimhinnen i tarmen. Å gi litt føde er bra, og kan føre til at tarmslimhinnen restitueres raskere.

Mattilsynets råd til hundeeiere Begrens nærkontakt med andre hunder.

Ansamlinger av hunder bør unngås.

Ikke la hunden hilse eller snuse på andre hunder på tur.

Plukk opp avføring etter hunden din og kast det i en søppelkasse.

Unngå at hunden snuser på eller spiser ting i grøften hvor andre hunder har vært.

Kontakt veterinæren hvis du oppdager blodig diaré, oppkast og raskt svekket allmenntilstand hos din hund.

Ring veterinæren før du tar med deg akutt syk hund til klinikken.

Følg vaksineanbefalingene veterinæren gir.

Skancke påpeker at mange eiere håper at antibiotika kanskje kan hjelpe, men at dette ikke er noe veterinærer i første omgang bruker på hunder med blodig diaré. Dersom antibiotika brukes i slike tilfeller, er det for å unngå blodforgiftning – ikke for å ta en spesifikk sykdomsfremkallende bakterie

– Vi vet at antibiotika kan gjøre mye skade, så vi venter i det lengste og gir det kun hvis kliniske undersøkelser viser at hunden kan utvikle blodforgiftning, sier hun.

Har opplevd tredobling av syke hunder

Daglig leder på Skedsmo Dyreklinikk, Rune Strøm Næverdal, sier de har fått uvanlig mange hunder inn med blodig diaré og oppkast, men at det fortsatt er usikkert om dette en en ny sykdom.

– Vi har gått igjennom tallene og funnet ut at vi har cirka tre ganger så mange som kommer inn med blodig diaré og oppkast som samme tid i fjor. Det kan være tilfeldige topper men siden vi har veterinær til stede hele døgnet kan mye av økningen også tilskrives pasienter som sendes fra andre dyreklinikker, forklarer han.

Næverdal tror det også kan skyldes at eiere i større grad tar kontakt med 24-timers-klinikker, slik som Skedsmo Dyreklinikk er.

– Det er mange som er veldig redde der ute og vi blir nedringt av bekymrede hundeeiere. Da er det viktig å påpeke alle som blir friske også, sier den daglige lederen videre.

– Vi er en del av Dyreklinikkene-kjeden som har 10 klinikker i Oslo-regionen. Vi har enda ikke opplevd at en hund dør for oss. Noen ankommer i veldig dårlig forfatning men så langt har alle kommet herfra levende.

Sasja Rygg, kommunikasjonsansvarlig i Anicura dyreklinikk i Oslo, bekrefter at de merker en økning i antallet syke hunder de får inn.

– Det er helt klart uvanlig mange, og det er mange som oppsøker oss siden det er mye snakk om det i mediene. Mange som kommer hadde nok ikke kommet ellers.

Hvor mange som er inne med sykdommen for øyeblikket vet hun ikke, men det økte trykket har gjort at de gjør endringer.

– Sykehuset har egentlig ikke åpent for inntak i helgene, men denne helgen holder vi åpent, opplyser hun om.

Kvier seg for dyrlegen

Dyrlege Stein Arne Dahl ved Hønefoss Dyrehospital forteller til VG at han opplever at en del dyreeiere kvier seg for å ta med hunden til dyrlegen – fordi de frykter at den skal bli smittet av den mystiske sykdommen.

– Men de har ingen grunn til å være redde. Vi passer på at hundene ikke møtes på venterommet, de må vente i bilen til det er deres tur, og vi desinfiserer behandlingsrommene grundig, sier han.

Dahl opplyser at de følger Veterinærinstituttet og NMBU veterinærhøgskolens anbefalinger med hensyn til både smittevern og behandling.

– Mange av hundene med blodig diaré kan få alvorlige sirkulasjonsforstyrrelser, både av væsketap, tap av næringssalter, proteiner og blodplater. For disse pasientene er det viktig med intensiv behandling med blant annet intravenøs væske – de overvåkes nøye, og vi justerer behandlingen etter hva blodprøver og den kliniske tilstanden tilsier, forteller Dahl.

– Alle er på vakt

Dahl forteller at vi alltid har hatt en konservativ tilnærming til antibiotikabehandling i Norge.

– Det er det viktig at vi fortsatt har, men på denne pasientgruppen gir vi nå i noen tilfeller antibiotika tidligere i forløpet enn hva vi ellers ville gjort, i og med at sykdommen hos noen pasienter går så raskt, sier han til VG.

Dahl opplevde denne uken at en hund som var til behandling for blodig diaré og oppkast, døde på klinikken. Prøver fra hunden er sendt til analyse, men dyrlegen tror ikke at hunden var offer for den mystiske hundesykdommen siden den hadde vært syk lengre enn de som har vært rammet hittil.

– Hele året har vi mange pasienter med blodig diaré og særlig på høsten. Det er alltid noen som dør av hemoragisk enteritt, men hittil har vi ikke samlet inn data om slike tilfeller, og nå får dette en helt annen oppmerksomhet, sier Dahl og legger til at alle er på vakt.

Funn av to bakterier

Så langt er det ingen fellestrekk mellom tilfeller av syke hunder med hensyn til alder, rase, fôring, kontakt med andre hunder, turområder og lignende.

Det er obdusert 12 hunder, som alle viser samme tegn på blodig tarmbetennelse, ifølge Mattilsynet. Flere hunder skal obduseres de kommende dagene, og i tillegg analyseres prøvemateriale fra syke hunder.

Prøver fra døde hunder viser funn av de to bakteriene Providencia alcalifaciens og Clostridium perfringens. Mattilsynet kan imidlertid ikke slå fast med sikkerhet at bakteriene er årsaken til sykdommen.

Veterinærinstituttet: Dette kan langt på vei utelukkes Salmonella

Campylobacter (en bakterie som kan gi diarésykdom)

Rottegift eller lignende

Algeforgiftning

Flåttbårne sykdommer

Miltbrann

Harepest

EHEC (entrohermorragisk E.coli-bakterie )

Tirsdag ble det kjent at Veterinærinstituttet langt på vei utelukker blant annet harepest og flåttbårne sykdommer (se faktaboks).

Publisert: 15.09.19 kl. 17:29







