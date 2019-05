VIL IKKE «TUKLE»: Erna Solberg mener ingen burde «tukle» med EØS-avtalen. Foto: Helge Mikalsen

EØS-debatten: Erna varsler at 300 milliarder er i fare

Statsminister Erna Solberg sier eksport for 300 milliarder kroner er i fare hvis Ap presses fra venstresiden og LO, slik at EØS-avtalen settes i fare.

– EØS er helt avgjørende for norske bedrifter og for Norges velferd. Veksten mot det europeiske markedet viser at tradisjonell industri og tradisjonelt næringsliv nå går mye bedre enn for noen få år tilbake. Skal dette balansere ut når oljeaktiviteten blir mindre i Norge, trenger vi en problemfri og ubyråkratisk markedsadgang til EØS, sier statsminister Erna Solberg til VG.

Hun viser til hittil upublisert statistikk-tabell fordelt på fylker, laget basert på tall fra SSB (se tabellen lenger ned i saken).

– Det viser at det totalt ble eksportert for over 300 milliarder kroner til EØS-land i 2018. Det er en økning på 12 prosent sammenlignet med året før.

– Opposisjonen sier at de milliardene ikke er i fare fordi våre interesser vil kunne ivaretas gjennom en ny frihandelsavtale?

– Jo, det kan de være: I Storbritannia har de begynt et tilsvarende eksperiment, og resultatet er at investeringer, jobber og bedrifter flyttes ut av landet i rekordfart. Vi kommer ikke til eksperimentere eller drive med skrivebordsmagi knyttet til titusenvis av norske jobber i bygd og by, men heller bruke tid og energi på å videreutvikle EØS-avtalen på de områdene hvor den kan bli bedre, sier hun og legger til:

– EØS-avtalen sikrer oss likt regelverk og like konkurransevilkår på de fleste områder hvor vi handler med Europa. En vanlig frihandelsavtale kan aldri gi oss det samme.

I 2018 gikk 68 prosent av norsk fastlandseksport til EØS.

– Siden 2013 er det eksportert verdier til EØS fra fastlands-Norge for over 1 560 milliarder kroner.

Fakta om eksport-tallene Eksporttallene er oppgitt i løpende verdi, det vil si at noe av veksten fra ett år til et annet skyldes prisvekst. De gir ikke det hele bildet av verdiskapingen i et fylke, fordi:

*I verdikjeden kan man ha fått viktige innsatsfaktorer fra andre fylker

*Tallene inkluderer ikke petroleum

*Tallene inkluderer ikke tjenester, som utgjør en stor andel av verdiskapingen i norsk økonomi

*En stor andel av verdiskapingen i et fylke eksporteres ikke. Vis mer vg-expand-down

– Særlig distriktsnorge, som jo har veldig mye av sin produksjon rettet mot EU-markedet, er avhengig av at vi har god markedsadgang, sier statsministeren, med et stikk til Senterpartiet.

– Det er en utfordring at Sp, SV og Rødt er sterkt imot EØS-avtalen. Ap er for, og det er bra. Men nå presses Ap både av deler av fagbevegelsen, og av de tre partiene de skal samarbeide med, sier Solberg.

BÅT-BESØK: Statsministeren dro på Hurtigrute-tur fra Brønnøysund med Sjømat Norge og NHO mandag, der de diskuterte EØS-avtalen. Foto: Helge Mikalsen

– Færre jobber, mindre velferd

Kampen om EØS har sin første viktige etappe på landsmøtet til LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet, som avholdes i oktober i år.

Vinner nei-siden frem på landsmøtet, øker det sjansen for at det også blir nei på LO-kongressen i mai 2021. Det vil etter alle solemerker ikke føre til at Ap snur, men et nei til EØS fra LO kan skade Ap kraftig i valgkampen ettersommeren 2021, da det er stortingsvalg.

Solberg sier det ville vært «veldig alvorlig» om man gjorde noe med EØS-avtalen, og mener det vil få disse konsekvensene:

– Færre jobber, mindre velferd. Det er titusenvis av jobber i Norge i privat sektor, særlig i distriktene, som er avhengig av den markedsadgangen. Og den markedsadgangen hadde vært mer byråkratisk og vanskeligere hvis vi ikke hadde hatt EØS-avtalen.

– Frp vil også reforhandle EØS-avtalen?

– De er medlem av en regjering hvor det er helt avklart at vi bygger på EØS-avtalen. Det er ikke noe spørsmål om det i grunnlaget for den regjeringen vi har i dag. Og det er store deler av Frp som også mener at vi må ha EØS-avtalen.

– Tidligere rødgrønne regjeringer har heller ikke reforehandlet EØS-avtalen?

– Men i tidligere rødgrønne regjeringer har ikke Sp og SV vært så sterke som det ser ut som de er på meningsmålingene nå. Det er viktig å huske at man ikke bare alltid kan regne med at Ap er garantisten for at ikke ting kan skje - de som stemmer på Sp og SV må være klare over at det ville svekke arbeidsplasser i distriktene hvis de får regjeringsmakt.

– Klassisk skremming

Aps næringspolitiske talsperson, Terje Aasland, sier Solberg bør bruke mer tid på egen politikk enn på Arbeiderpartiet.

– Hun vet utmerket godt at Ap står fjellstøtt på EØS-avtalen. Den har tjent og vil tjene Norge godt, den sikrer forutsigbarhet og er viktig for å trygge arbeidsplasser over hele landet.

– Når Solberg er bekymret for EØS avtalen bør hun se seg selv i speilet og og se hva hennes politikk medfører av frustrasjon og fortvilelse blant arbeidsfolk, ikke minst på byggeplassene. Et fravær av engasjement fra regjeringen når det gjelder sosial dumping, hele faste stillinger og trygghet for helt vanlige arbeidsfolk er med på bygge opp frustrasjon, som igjen gir motstand mot EØS avtalen. Det er derfor høyreregjeringen selv, som bidrar til at oppslutningen om EØS-avtalen i enkelte grupper er svak.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum reagerer på hennes uttalelser.

– Dette er klassisk skremming fra Erna Solberg. I stedet for slik generell skremselspropaganda, kan hun bli med på å diskutere konkrete saker hvor EØS-avtalen skaper problemer. For eksempel Acer-debatten, hvor vi overlater styringen av vår energipolitikk til Brussel.

