FRYKT: Oslos varaordfører Khamshajiny Gunaratnam (Ap) har ringt til familie og venner på Sri Lanka i dag. De sier frykten er tilbake Foto: Therese Alice Sanne

Ap-Kamzy: – Den forferdelig frykten har kommet tilbake

Oslos varaordfører Khamshajiny Gunaratnam har forsikret at ingen i familien hennes er rammet av terroren. Men hun gråter over at frykten igjen skal få råde på Sri Lanka.

– Jeg var hos mamma og pappa her i Oslo i dag tidlig og vi ringte rundt til våre familiemedlemmer på Sri Lanka for å forsikre oss om at alle var i sikkerhet. Det var de, sier Khamshajiny Gunaratnam, Aps varaordfører i hovedstaden.

Familien hennes er fra Sri Lanka, som ble rammet av en rekke terrorangrep 1. påskedag, hvor over 200 mennesker er drept.

– Jeg er tom for ord

– Jeg er tom for ord. Det er så trist. Det var akkurat dette Sri Lanka ikke trengte, sier hun:

– Etter så mange år med krig og død har vi de siste årene opplevd at det har blitt mer ro og folk har for første gang kunne føle litt trygghet igjen. Men så kommer dette her. Den forferdelig frykten har kommet tilbake. Det er så ødeleggende for hverdagslivet til innbyggerne, sier hun.

Gunaratnam var på Sri Lanka i januar.

– Jeg deltok i en workshop for kvinner. Jeg har brukt dagen til å ringe dem for å høre at heller ikke de eller deres har vært utsatt for noe.

– Hva sier de?

– Det verste som kunne skjedd

– At dette er det verste som kunne skjedd. De har opplevd å få tilbake tryggheten og landet sitt. Nå sier de at de igjen må gå rundt med frykten for å bli sprengt. De opplever at folk igjen er blitt fysiske redde.

Hun forteller at hverdagslivet var så godt, etter mange år med krig og redsler.

– Folk var blitt opptatt av helt andre ting enn det politiske spillet: De hadde funnet en ro i byene og landsbyene sine, der nede i lokalsamfunnet. Trygghet er noe grunnleggende for oss og når den blir fjernet, blir hverdagen og livet dramatisk forandret.

Publisert: 21.04.19 kl. 15:09