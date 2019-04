I RETTEN: Her er den norske villsvinsjegeren (48) i Helsingborgs tingsrett under rettssaken i starten av april. Foto: MATTIS SANDBLAD

Den norske villsvinsjegeren er frikjent for drapsforsøk

Den 48 år gamle nordmannen ble skjærtorsdag frikjet for drapsforsøk etter å ha skutt 76 år gamle Olle Rosdahl i Sverige i november i fjor. Han ble likevel dømt til ett års fengsel for grov kroppsskade.

Oppdatert nå nettopp







I dommen konkluderer retten blant annet med at det ikke finnes noe støtte for at 48-åringen med hensikt har skutt Olle Rosdahl. Dommeren skriver også at det ikke er bevist at tiltalte hadde til hensikt å skyte mot et menneske.

Nordmannen erkjente ikke straffskyld for drapsforsøk, men erkjente grov kroppsskade. I retten forklarte han at han trodde han skjøt et rådyr.

– Vi har ikke funnet et rådyr som ligner på Olle Rosdahl, sa aktor Ola Lavie i retten.

Rosdahl var ute på joggetur da han ble beskutt 29. november i fjor. Skuddet gikk inn i hoften, og ut av baken. I dommen står det at den norske 48-åringen skal ha gjemt seg i terrenget i nesten 7 timer etterpå, fordi han ifølge egen forklaring var «redd for å bli tatt for tyvjakt».

Aktoren ba om 12 års fengsel for nordmannen.

Strafferammen for drap i Sverige er fengsel inntil 18 år, minstetiden er 10 år. For drapsforsøk kan man høyst dømmes til det som maksimalt gjelder for den fullførte handlingen.

– Det føles som om børsen er rettet mot meg. Det føles som et justismord, sa 48-åringen 3. april.

Selve skyteepisoden ble fanget på video:

Kjempet mot tårene

Det ble en tårevåt affære da den norske jegeren skulle forklare seg i retten tidligere i april.

Både da tiltalen mot han og videoen av skyteepisoden ble vist i retten hulket 48-åringen.

les også Den norske villsvinsjegeren (48) gråt i retten

Han slet også med å holde tårene tilbake da han fortalte hva han mener skjedde den 29. november.

– Hadde jeg skjønt at det var et menneske, hadde jeg løpt bort. Jeg kan førstehjelp, sier jegeren.

Påtalemyndighetens Ola Lavie er uenig, og mener nordmannen skjøt for å drepe.

FORNÆRMET: 76 år gamle Olle Rosdahl var ute på joggetur da han ble skutt av den norske jegeren i november i fjor. Foto: MATTIS SANDBLAD

MANNENS FORSVARER: Jorge Concha. Foto: Mattis Sandblad

Publisert: 18.04.19 kl. 11:09 Oppdatert: 18.04.19 kl. 11:25