Robin Erstad Rødlyng (21) omkom i dødsulykke

Det var 21 år gamle Robin Erstad Rødlyng som omkom i dødsulykken i Bergen søndag. En 18 år gammel mann har erkjent at han kjørte bilen.

Søndag kveld ble politiet varslet av forbipasserende om at én personbil var involvert i en ulykke i Tertneskrysset i Åsane.

På stedet fant politiet tre personer. To som ble sendt til Haukeland universitetssykehus med skader og Robin Erstad Rødlyng, som var omkommet.

Navnet og bilde av 21-åringen er offentliggjort av politiet i samråd med avdødes nærmeste pårørende.

I etterkant har tre personer blitt siktet for brudd på veitrafikklovens paragraf 12 som sier at den som er innblandet i et trafikkuhell har plikt til å hjelpe personer som er kommet til skade. De tre ble funnet natt til mandag etter en leteaksjon som ble igangsatt da politiet fikk informasjon om at de hadde forlatt stedet.

I løpet av mandag og tirsdag har de tre unge mennene blitt avhørt.

– En mann på 18 år har i avhør erkjent å ha kjørt bilen. Ruskjøring har vært et tema i avhørene og det er tatt blodprøver som de vil ta noen uker å få svar på, sier politiadvokat Thomas B. Arntsen til VG.

Politiet utelukker ikke at siktelsen mot 18-åringen vil bli utvidet.

OMKOM: Robin Erstad Rødlynd døde i ulykken i Åsane søndag. Bildet er frigitt av de pårørende. Foto: PRIVAT

Publisert: 16.04.19 kl. 15:04 Oppdatert: 16.04.19 kl. 15:20