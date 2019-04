NYE SØK: De siste undersøkelsene på gravplassen ble gjort tirsdag 2. april. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

BA: Politiet skal åpne grav i søket etter Trine Frantzen

Politiet vil ifølge Bergensavisen åpne en grav på Øvsttun gravplass i Bergen i forbindelse med søket etter Trine Frantzen, som har vært savnet i 15 år.

Gravingen skjer trolig i mai, melder Bergensavisen.

Politiet har gjennomført skanning av de 12 gravene på Øvsstun gravplass i Fana, for å finne ut om det ligger flere i graven enn det skal være.

Bergensavisen skriver at de har fått opplyst at geoskanningen har gitt resultater, og at politiet vil åpne en grav.

Politiet ønsker foreløpig ikke å kommentere saken overfor avisen, men politiinspektør Tore Salvesen i Vest politidistrikt sier at det vil komme en pressemelding neste uke.

Årsaken til geoskanningen er at gravplassen ligger like i nærheten av adressen der Trine Frantzen sist ble sett. En teori er at Frantzen, som tilhørte et belastet rusmiljø, ble drept med en overdose narkotika og deretter gravd ned.

Jørgen Frantzen var bare 13 år da moren forsvant sporløst fra sitt hjem i Os i Hordaland mai 2004. Han bærer henne alltid med seg – tatovert på venstre side av brystet, rett over hjertet.

– Jeg tenker på henne hver dag. Foran hver sommer barberer jeg bort den hårveksten så den ikke skjemmer ut mammas ansikt om jeg tar av meg på overkroppen, sa han til VG i 2015.

Politiet har aldri klart å finne ut hva som har skjedd med Frantzen. Fram til nå har det vært jobbet med saken i flere perioder alt ettersom hva slags tips som har kommet inn.

