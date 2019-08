Studentleder tiltalt for vold og rasisme mot vektere

Studenten skal ha bitt, klort og spyttet på to vektere, i tillegg til å komme med rasistiske utsagn.

Studenten, som har et lederverv ved en høyere utdanningsinstitusjon i hovedstaden, er tiltalt etter en hendelse som fant sted ved et utested i februar i år.

Det var Universitas som omtalte saken først.

Kalte vekter «jævla neger»

Ifølge tiltalebeslutningen fra Statsadvokatene i Oslo skal studenten gjentatte ganger ha kalt en vekter «jævla neger» og «jævla svarting». Vedkommende skal også ha bitt vekteren slik at det oppsto en sårskade i fingeren hans, klort ham på hendene og spyttet ham i ansiktet.

I tillegg skal studenten ha bitt annen vekter i fingeren.

For disse hendelsene er studenten tiltalt for overtredelse av Straffelovens § 185 for hatefulle ytringer, samt Straffelovens § 271, for utøving av vold eller fysisk krenkelse.

Saken skal opp i retten 24. oktober.

Nekter skyld

Studentlederen representeres av kjendisadvokat John Christian Elden, som sier til VG at hans klient stiller seg uforstående til tiltalen.

– Noen dørvakter kom i konflikt med min klient, og de påstår at de har hørt utsagn. Min klient nekter skyld, utdyper han til Universitas.

Studiestedet den tiltalte studenten hører til, sier til avisen at de ikke vil kommentere saker som pågår i rettssystemet.

