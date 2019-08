VETERAN: Rita Ottervik fra Arbeiderpartiet har vært ordfører i Trondheim i 16 år. Foto: NTB scanpix

Dramatisk måling for Ap i Trondheim: Mister hvert tredje mandat

Arbeiderpartiet faller nesten 14 prosentpoeng på VGs partibarometer for Trondheim. Men Rita Ottervik (Ap) sitter trygt i ordførerstolen.

Mandatfordeling 67 mandater skal fordeles i Trondheim. Kommunevalget i 2015 i parentes. Ap 19 (28) SV 8 (4) MDG 6 (5) Rødt 4 (2) Sp 5 (2) Høyre 15 (14) Frp 4 (4) Venstre 3 (4) KrF 1 (2) PP 2 (2) Andre 0 (0) Vis mer

– Tilbakegangen for Arbeiderpartiet er dramatisk, men de beholder makten fordi resten av venstresiden går frem og veier opp tapet, sier daglig leder i Respons Analyse, Thore Gaard Olaussen, som har utført meningsmålingen for Adresseavisen og VG.

Arbeiderpartiet faller med nesten 14 prosentpoeng i forhold til kommunevalget i 2015, fra 41,5 prosent til 27,7 prosent.

– Målingen er dårligere enn juni, vi er tilbake på februarnivå, sier Arbeiderpartiets mangeårige ordfører i Trondheim, Rita Ottervik.

Hun understreker at samarbeidspartiene som styrer i Trondheim, samlet har over 60 prosent oppslutning.

– Vi har en forskyvning i retning av SV og MDG. Nå vil Arbeiderpartiet bruke de siste ukene til å mobilisere våre sympatisører for å få et sterkt Ap i Trondheim, slik at vi styrker vår posisjon i koalisjonen, sier Rita Ottervik.

Fløypartiene og Ap jevnstore

På målingen er SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne (MDG) omtrent like store som Ap i Trondheim. De tre fløypartiene vil gå fra 11 til 18 mandater, om valgresultatet blir som meningsmålingen. Arbeiderpartiet vil i så fall gå fra 28 til 19 mandater.

– Spørsmålet er hvordan SV, Rødt og MDG vil bruke sin oppslutning til å skaffe seg større innflytelse og dreie byen ytterligere mot venstre, sier Olaussen.

SV-KANDIDATER: Mona Berger (nr 2 fra Høyre) er Trondheim SVs ordførerkandidat. Her sammen med tre andre av partiets ordførerkandidater. Fra venstre Marianne Borgen, Oslo, Pål Julius Skogholt, Tromsø og Mikkel Grüner, Bergen. Foto: NTB scanpix

SVs ordførerkandidat Mona Berger sier at det viktigste for SV, om partiet skal være med og styre Trondheim, er å få trukket Ap mot venstre.

SV ønsker samarbeid om radikal politikk

– Arbeiderpartiet har gått mot sentrum og til og med søkt flertall med Høyre og Frp i byutviklingspolitikken. Det kan vi ikke ha noe av, sier Berger.

Hun ønsker et mer forpliktende samarbeid om en tydeligere radikal politikk for klima og miljø og mer rettferdig fordeling.

Thore Gaard Olaussen mener forklaringen på Arbeiderpartiets fall er styringsslitasje og flere vanskelige saker som har tært på oppslutningen. Ap har styrt Trondheim i 16 år med Rita Ottervik som ordfører, men har i denne perioden vært gjennom en tillitskrise og flere interne konflikter.

– Vi har hatt intern uro og utfordringer i lokalpolitikken som har tatt bort fokus fra hva vi er her for, sier ordfører Rita Ottervik (Ap).

Hun påpeker at VGs partibarometer ikke viser at velgerne ønsker mer høyreorientert politikk.

– Høyresiden går ikke så mye frem på denne målingen og er ikke noe reelt alternativ til det sittende flertallet, sier Olaussen.

Personavhengige valg i Trondheim

Annerledes var det på 1990-tallet, da Marvin Wiseth (H) var Trondheims ordfører. Høyre fikk 40,5 prosent ved valget i 1995.

– I dag er det Rita Ottervik som er populær og har sørget for høy oppslutning om Arbeiderpartiet, så langt. Valgene har vært litt personavhengige i Trondheim, partienes ordførerkandidater betyr mye, sier lederen for Respons Analyse.

– Jeg er ikke så opptatt av ordførerstolen. Viktigere er det å få gjennomslag for Arbeiderpartiets politikk, for et sterkere fellesskap, flere sykepleiere i faste stillinger og flere lærere i skolen, sier Rita Ottervik.

Trondheim styres i dag av samarbeidspartiene AP, MDG, SP, KrF og Pensjonistpartiet. SV trakk seg ut av den såkalte regnbuekoalisjonen i januar i fjor og Venstre trakk seg i vår.

Publisert: 18.08.19 kl. 20:55

