HAR TROEN: Grande sier hun tror de kommer til enighet rundt bompenger med tanke på at de snart må forhandle frem et nytt statsbudsjett. Onsdag kveld var hun i Halden som kultur og idrettsminister i forbindelse med sykkelrittet Ladies Tour of Norway. Foto: Trond Solberg, VG

Trine Skei Grande forventer at Frp-Siv kommer tilbake i forhandlinger

HALDEN (VG) Venstre-lederen mener de må klare å komme til enighet i regjeringens bompenge-floke, selv om Frp-leder Siv Jensen ikke vil tilbake til forhandlingsbordet.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Den nye bompengeskissen har skapt full splid mellom regjeringspartiene.

Søndag ble det klart at Frp tilslutter seg skissen, men onsdag holdt Venstres stortingsgruppe et møte hvor de ble enige om at bompengeskissen ikke var god nok. De ønsker en skisse som tar mer hensyn til miljøet.

Der står striden. Finansminister og Frp-leder Siv Jensen har gjort det klart at de ser på forhandlingene som ferdigstilte, og NRK melder at Venstre, KrF og Høyre møtes onsdag kveld – uten Frp.

«Frp og jeg har forhandlet oss ferdig. Men det er andre ting som er viktig også. Derfor er jeg en tur i marka med familien,» skriver Jensen i et Facebook-innlegg onsdag kveld, sammen med et bilde av seg selv og nevøen Eik i skogen.

Forventer forhandlinger

Trine Skei Grande har likevel tro på at de og Frp skal klare å komme til enighet omkring bompengeskissen.

– Jeg forventer at Frp kommer tilbake til samtaler om en løsning, sier Venstre-lederen til VG onsdag kveld.

FIKK SYKKELTRØYE: Trine Skei Grande møtte syklister og idrettsutøvere, blant andre unge hockeyspillere fra Halden i byen onsdag kveld. Hun mottok også en sykkeltrøye i gave. Til høyre: statssekretær Frida Blomgren (V). Foto: Trond Solberg, VG

Hun deltok som kulturminister på et arrangement i Halden, dagen før et stort internasjonalt sykkelritt for damer i byen.

– Frp er motvillige til å forhandle, har Siv Jensen bekreftet senest i dag. Vil du oppfordre henne til å komme til forhandlingsbordet igjen?

– Vi skal lage et statsbudsjett snart, og da må vi klare å sette oss ned og bli enige om prioriteringene i det statsbudsjettet. Vi har tidligere klart å få til avtaler hvor vi både kutter i bompenger, og har hatt store satsinger på bypakker og satsinger på å kutte utslipp.

les også Venstre avviser bompengeskissen – Frp nekter å forhandle

– Jeg tror vi skal klare å få til det her igjen. Og at vi kan klare å få til løsninger som begge partiene kan stå for.

– Enige om masse ting

– Er det et dårlig tips at dere er ferdig med dette her før helgen?

– Jeg har sluttet å tipse noen på dette. Dette er en underlig opplevelse å være i.

– Hvordan vil du beskrive dialogen mellom deg og Siv nå?

– Den er fin. Vi har regjeringskonferanse hvor vi var enige om masse ting på tirsdag.

– Så det er skuespill at de ikke vil forhandle videre?

– Det er sikkert vanskelig for Frp det her, men vi må sette oss ned og komme til enighet.

les også Venstres stortingsgruppe i krisemøte om bompenger

FIN DIALOG: Til tross for uenigheter rundt bompenger mener Venstre-lederen hun og Jensen har en god tone. Onsdag kveld møtte hun blant andre direktør Charlotte Aschim i Totalctrl i Halden etter å ha deltatt på et arrangement dagen før et stort sykkelritt. Foto: Solberg, Trond

Publisert: 21.08.19 kl. 20:39 Oppdatert: 21.08.19 kl. 20:57