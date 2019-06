TILTALT: En advokat og hans klient er tiltalt for medvirkning til grovt underslag og grovt underslag. Foto: Lise Åserud / SCANPIX

Advokat tiltalt for medvirkning til grovt underslag

To menn fra Østlandet er tiltalt for grovt underslag og medvirkning til grovt underslag av vel 1,3 millioner kroner.

Ifølge Økokrim skal pengene ha blitt overført fra en advokats klientkonto og til klienten, til tross for at klienten ifølge tiltalen ikke hadde fri disposisjonsrett over midlene.

Økokrim mener det er overført 1,3 millioner kroner i tidsrommet desember 2017 til juni 2018.

Ifølge tiltalen skal pengene ha blitt overført fra advokatens klientkonto til klienten selv om han ikke hadde fri disposisjonsrett over midlene. Pengene skal mannen ha brukt til private formål.

Pengene skal være et økonomisk oppgjør mellom mannen og hans ekskone.

– Han har fått overført penger som ut fra avtalen var tiltenkt noen andre, sier førstestatsadvokat Geir Kavlie til VG.

– Han nekter straffskyld, og kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen. Min klient mener det som har skjedd er helt i tråd med avtalen som har blitt inngått, sier mannens forsvarer Christian Flemmen Johansen.

Flemmen Johansen sier videre at hans klient har forsøkt å overføre pengene så ryddig som mulig ved hjelp av advokatens bistand. Samt at han hele tiden vært sikker på at det han har gjort ikke har brutt avtalen.

Advokatens forsvarer har ikke besvart VGs henvendelser. Det er derfor uklart hvordan han stiller seg til tiltalen.

De to mennene er subsidiært tiltalt for grov formuesforringelse samt medvirkning til dette. Ifølge tiltalen er formuesforringelsen grov fordi det legges særlig vekt på om den var planlagt og om det gjaldt et betydelig beløp.

Publisert: 14.06.19 kl. 12:34