Basehopper i 20-årene døde etter ulykke i Stryn

Basehopperen som havnet i Oppstrynvatnet døde i ulykken, bekrefter politiet.

Politiet ble varslet om at en basehopper hadde havnet i Oppstrynvatnet på Flo i Stryn like over midnatt natt til lørdag.

I halvfem-tiden lørdag morgen ble det meldt at basehopperen var død.

Avdøde er en mann i 20-årene, og varsling av pårørende pågår, opplyser politiet ved operasjonsleder Terje Magnussen ved Vest politidistrikt til VG lørdag morgen.

Da nødetatene rykket ut i natt, hadde andre på stedet hentet hopperen opp fra vannet og allerede vært i gang med førstehjelp, ifølge politiet.

Redningshelikopter og luftambulanse ble sendt til stedet.

Brukte vingedrakt

Det ble utført videre førstehjelp før helikopteret fraktet pasienten til sykehuset i Førde.

Politiet har opprettet en undersøkelsessak etter hendelsen.

Basehopperen skal ha brukt en såkalt vingedrakt under hoppingen, men operasjonsleder Magnussen kan foreløpig ikke si noe om fallskjermen har blitt utløst.

Etter at det ble utført førstehjelp på stedet, fløy redningshelikopteret den skadede til sykehuset i Førde. Men like etter klokken 04.30 lørdag morgen meldte politiet at hopperen var død.

Omstridt aktivitet

I flere år har det vært forsøkt å innføre forbud mot basehopping i noen av kommunene med bratte fjell på Vestlandet.

Bare Aurland kommune i Sogn har registrert seks dødsulykker i forbindelse med basehopping.

– Om vi klarer å dokumentere at det er stor fare for ulykker her, og at det er stor risiko for redningsmannskapene, bør det være grunnlag for en slik forskrift hos oss, sa ordfører Noralv Distad i Aurland etter den siste av ulykkene i hans kommune.

Senest i slutten av april omkom en 20 år gamel norsk student i en luftsportulykke i Loen, også det i Nordfjord i Sogn og Fjordane.

Hun hoppet med en såkalt speedglider, og traff vaieren til gondolbanen Loen Skylift.

I forbindelsen med ulykken opplyste daglig leder Richard Grov til VG at det ble gjennomført nærmere 7000 hopp i området i fjor.

Publisert: 08.06.19 kl. 08:06 Oppdatert: 08.06.19 kl. 08:32