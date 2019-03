KICKSTART: Kaffe og knalltall på partibarometeret fra Troms og Finnmark ga Sandra Borch og Senterpartiet den best tenkelige starten på Sp-landsmøtet på Hamar. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Sp-Sandra i hundre over knalltall i Troms/Finnmark

HAMAR (VG) Sandra Borch har klokkertro på at Senterpartiet kan bli det største partiet i det nye fylket Troms og Finnmark etter valget. En ny måling gir partiet 22 prosent i nord.

Det gjør dem til det nest største partiet i nord, viser målingen som er gjort for NRK, IFinnmark og Nordlys.

Ved valget i 2015 fikk partiet 9,9 prosent i Troms og 6 prosent i Finnmark . Selv ikke under EU-striden i 1994 opplevde Sp slike tall i Nord-Norge som nå.

Ap er fortsatt størst med 25 prosent, men det er en voldsom tilbakegang fra fylkestingsvalget i 2015. Da fikk partiet en oppslutning på 46 prosent i Finnmark og 33 prosent i Troms.

Stortingsrepresentant for Troms, Sandra Borch, fikk vite om tallene på flyet fra Tromsø fredag morgen. Hun fikk en kickstart på landsmøtet.

– Det er jo veldig gledelige tall. Og bryter vi ned tallene, vitner også de om at partiet er i vekst. I byene i Nord-Norge oppnår vi 11,8 prosent i Tromsø og 22 prosent i Alta, sier Sandra Borch til VG på Sp-landsmøtet på Hamar.

– Er det hovedsaklig motstand mot sammenslåingen av Troms og Finnmark som er forklaringen?

– I Finnmark er det nok det. Men i Troms er nok også vår tydelige motstand mot nedbygging av Forsvaret medvirkende. Denne nedbyggingen har gjort oss til et av de store partiene, observerer Borch.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tror Oslo-dominansen er forklaringen på fremgangen:

SP-SJEFEN: Trygve Slagsvold Vedum gikk til angrep på sentralisering og Oslo-dominans i sin landsmøtetale på Hamar fredag morgen. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Hovedsvaret er sentralisering og en veldig Oslo-dominert regjering, og at folk i nord ser at alle samfunnsutfordringer diskuteres ut fra en Oslo-boble. Regjeringen har prioritert skattekutt til de privilegerte, men hvis du bor i Finnmark og kjører dieselbil, så får du stempel som miljøsynder, sammenligner Vedum overfor NTB.

– Denne moraliseringen over vanlige folks liv og mangelen på forståelse av at tjenester må være nær folk, tror jeg er en veldig sterk drivkraft for at vi vokser, sier Sp-lederen.

Oppslutningen om partiene fordeler seg slik: Ap 25 prosent, Frp 13,8, Høyre 15,1, KrF 3,2, Venstre 2,3, SV 9,8, Sp 22,1 Rødt 4,9 og MDG 2,2.

22.03.19 09:51