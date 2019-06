AKTOR: Jo Christian Jordet i rettssaken mot den 17 år gamle gutten som er tiltalt for drapet på Laura Iris Haugen (16). Ved siden av han sitter politibetjent Brede Holdbekken. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Vinstra-tiltalte om drapet: – Forferdelig

SØR-GUDBRANDSDAL TINGRETT (VG) 17-åringen, som er tiltalt for drapet på Laura Iris Haugen (16), gråt i retten da aktor leste opp en voldshistorie han selv hadde skrevet.







– Hva føler du om det du har gjort, spurte statsadvokat Jo Christian Jordet.

– Forferdelig.

Tirsdag fortsatte 17-åringen som er tiltalt for drapet på Laura Iris Haugen (16) sin forklaring i rettssalen på Lillehammer.

Statsadvokaten spurte hva han hadde gjort som var forferdelig.

– Det at Iris er død, og at hun døde på en sånn forferdelig måte.

Han sa videre at han blir både kvalm og trist når han tenker på hva han har gjort, og at han har angret på drapet siden han startet på medisiner.

BEGRAVELSEN: En fullsatt Sødorp kirke på Vinstra tok farvel med 16 år gamle Laura Iris Haugen. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Viste frem «voldtektsmanus»

Flere av guttens filmmanus ble vist frem i retten.

Et av manusene beskriver hvordan en kvinne blir angrepet med kniv av en mann. Navnet på filmen er «Mord i et nakent rom».

– Når har du laget dette, spurte aktor.

– Sommeren eller høsten 2018, svarte tiltalte.

– Ser du en parallell til det som skjedde med Iris?

– Ja, jeg gjør det. Men dette var en filmidé. Kanskje jeg har inspirert meg selv på en måte.

Det såkalte «voldtektsmanuset» ble også fremvist i retten. Manuset med tegninger viser en kvinne som blir angrepet og voldtatt av en mann.

– Kan du ta det bort? Jeg vil ikke se på det, sa tiltalte med ansiktet i hendene.

FORSVARER: Advokat Nora Hallén forsvarer den 17 år gamle gutten. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Gråt i retten

17-åringens forsvarer Nora Hallén ba om en pause i retten da statsadvokat Jo Christian Jordet leste opp en historie skrevet av tiltalte. Historien hadde tittelen «En voldshistorie».

Tiltalte gråt under opplesningen og holdt seg til hodet.

I historien omtaler tiltalte seg selv i tredjeperson. Der skriver han at han er under «konstant lidelse og at det kanskje bare er det å utføre lidelser på andre som kan hjelpe denne fortapte figuren.»

Skrev om Laura Iris

Tiltalte har også skrevet en tekst om avdøde der han skriver om hans egen og avdødes fremtid.

Det står at Laura Iris vil få et godt liv, med en god mann, god jobb og et godt liv. Han på den andre siden vil gå på Nav og mislykkes.

Videre står det «hennes liv er i mitt eie».

– Jeg var veldig frustrert når jeg skrev dette her. Ensom, sa tiltalte.

Publisert: 18.06.19 kl. 10:48 Oppdatert: 18.06.19 kl. 11:03