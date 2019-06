I OSLO: Flyet fra Istanbul landet i Oslo tirsdag ettermiddag. Foto: Helge Mikalsen, VG

Nå har Abbasi-søsknene landet i Oslo

GARDERMOEN (VG) Yasin (22), Taibeh (20) og Eshan (16) Abbasi er tilbake i Norge etter at politiet stanset uttransporteringen til Afghanistan.







Senest mandag ettermiddag trodde søsknene at de skulle sendes til Kabul, men like før midnatt opplyste politiet at uttransporteringen var stanset, fordi afghanske myndigheter har sagt nei til å ta imot de tre. Politiets utlendingsenhet (PU) har ikke villet svart på hvorfor.

VG var til stede da søsknene landet på Gardermoen cirka klokken 16.50 i ettermiddag. De tre skal nå gjenforenes med moren på sykehuset, og etter planen dra videre til Trondheim i morgen, opplyser familiens advokat Erik Vatne til VG.

Yasin, Gabriele Rocyte (21) sier at hun hadde en kort telefonsamtale med kjæresten Yasin etter at han hadde landet.

– Jeg er glad. Det viktigste er at de kom trygt hjem og at ikke noe har skjedd på veien, sier hun til VG.

Samlet har politiet hittil brukt minst 89.000 euro, som tilsvarer over 870.000 norske kroner, på en utsendelse som til slutt ikke ble noe av, skriver TV 2. Ifølge NRK brukte de et innleid privatfly i kategorien privat business-jet i forbindelse med uttransporteringen.

– Har vært forsvarlig

De tre søsknene og deres mor ble pågrepet av politiet i Trondheim lørdag morgen, og senere satt på et fly til Afghanistan. Moren var bevisstløs på hele turen til Istanbul, hvor de mellomlandet, og ble av helsemessige årsaker returnert til Norge.

Selv om ingen av de fire personene ble uttransportert til Afghanistan, mener PU at pågripelsen og forsøket på tvangsretur har vært forsvarlig.

I en pressemelding tirsdag skriver PU at de varslet afghanske myndigheter om den planlagte tvangsutsendingen to uker i forkant.

– Det er ikke vanlig å få en bekreftelse om aksept fra afghanske myndigheter på forhånd, skriver de.

Lars Haltbrekken (SV) mener justisministeren fraskriver seg ansvar i saken:

Flere avslag

Yasin, Taibeh, og Ehsan og moren kom til Norge med midlertidig oppholdstillatelse i 2012, og fikk i hovedsak innvilget asyl fordi de ikke hadde noe mannlig beskyttende nettverk i Afghanistan.

I 2014 dukket faren opp i Norge, men forsvant igjen, og familien hevdet at de ikke visste hvor han var.

UNE tilbakekalte dermed oppholdstillatelsen, da de ikke trodde på at familien ikke fikk kontakt med faren og kunne reise til Afghanistan. De yngste søsknene har aldri vært i Afghanistan, mens den eldste forlot landet som treåring.

