Bompengebølgen skyller over landet: 9,1 prosent i Tromsø

Nå har bomopprøret også nådd Tromsø: Nær hver tiende velger i ishavsbyen sier de vil stemme på den lokale bomlisten. En utbryter fra Frp er frontfiguren.

Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) har fått sjokkmålinger i Bergen, Oslo og Stavanger. Nå føyer Tromsø seg inn i rekken, der listen Nei til bompenger i Tromsø får 9,1 prosent på VGs partibarometer, utført av Respons Analyse.

– Venstresiden holder seg ganske godt, men det har kommet en ny joker inn, nemlig Nei til bompenger, sier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse.

I mars fikk Nei til bompenger 2,7 prosent på Tromsø-målingen. Nå begynner Tromsø å ligne på de andre byene, mener Olaussen.

– Det er tydelig at det har skjedd noe. Det har vært et veldig trykk på temaet og bompengelistene nasjonalt.

– Ministerpost er viktigere enn politikk

Jan Blomseth, toppkandidat for Nei til bompenger i Tromsø, sier seg fornøyd med oppslutningen.

– Men vi har et håp om å komme opp mellom 15 og 20 prosent. Det er om å gjøre å få mobilisert hjemmesitterne.

Byvekstavtalen i Tromsø står i spill, etter at Høyre snudde og åpnet for å samarbeide med Bompengelisten etter valget.

– Det er nå vi må reagere, sier Blomseth.

– Frp taler med to tunger. De har i alle år gått til valg for å fjerne bompenger i Norge.

Blomseth er valgt inn i Tromsø kommunestyre for Frp, men møter nå som uavhengig etter at han meldte seg ut av partiet. Han er skuffet over sitt eget parti og samferdselsminister Jon Georg Dale.

– Frp har fått ministerposter man ikke vil gi slipp på og som er viktigere enn politikken. Det er sånn det virker.

FORLOT FRP: Jan Blomseth er listetopp for Nei til bompenger i Tromsø. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

– Klokkeklart at vi er mot bompenger

Bompengelisten ligger rett bak Frp, som får 10,2 prosent, og er byens femte største.

– Vi ser tydelige overganger fra Frp til bompengelisten. Over 27 prosent av Frps 2017-velgere vil i dag stemme på dem, sier Olaussen.

Frps toppkandidat, Bjørn Gunnar Jørgensen, tar ikke sorgene på forskudd.

– Frp i Tromsø ligger forholdsvis stabilt sammenlignet med forrige kommunevalg.

Da fikk partiet 10,8 prosent.

– Lokalt har det vært klokkeklart at vi er mot bompenger. Vi er det eneste partiet som har stemt mot innføring av bompenger i Tromsø, og kommer ikke til å vike en millimeter etter valget.

I Bergen fikk Frp bare 2,7 prosent på forrige partibarometer.

– Jeg tror folk har registrert at vi er så tydelige i Tromsø, og at vi derfor unngår Bergen- og Oslo-tall, sier Jørgensen og legger til:

– Det er på tide at Frp sentralt gjør som oss lokalt i Tromsø, og stemmer mot bompenger i alle sammenhenger.

MDG: Bompengelisten ikke en trussel

Mens bompengepartiene øker i oppslutning, er det også gode tider for MDG i storbyene. Denne trenden ser man også i Tromsø, forteller Olaussen.

– Fra under 3 prosent til over 6 prosent, det er en klar fordobling. Det er veldig likt det vi har sett i Oslo, og til dels i Bergen, men der står venstresiden svakere enn i Oslo og Tromsø.

Barbara Vögele, toppkandidat for MDG i Tromsø, er fornøyd med veksten:

– Flott! Det er et resultat av både endringer i opinionen etter FN-rapportene som har kommet de siste månedene, klimastreikene og arbeid gjennom fire år i kommunestyret, sier hun.

Vögele tror partiet vil fortsette å øke oppslutningen frem mot valget 9. september, og bekymrer seg ikke for at bompengelistens brakoppslutning.

– Hva skal man si om Nei til bompenger? De seiler på en bølge av populisme. De er et ensaksparti og jeg anser dem ikke som en trussel.

