Sommer-Norge 2019: Advarer mot minusgrader og snø i veibanen

Veivesenet advarer nå bilturister mot minusgrader og muligheter for is og snø i veibanen. Det ligger nå snødekke i terrenget ved riksvei 7 over Hardangervidda.

Oppdatert nå nettopp







– Dette er nokså uvanlig, ja, sier trafikkoperatør Ken Ove Holm ved Veitrafikksentralen i Bergen.

Det er særlig bilister som skal over Hardangervidda og Sognefjellet som advares. Sognefjellsvegen ble nattestengt i går, men åpnet igjen i dag.

les også Kuldeutbrudd på vei: Varsler to uker med hustrig sommer

Snø og slaps

– Den nedbøren som kommer særlig på Hardangervidda, vil falle som snø. Da er det en risiko for at under snøbygen og like etterpå, at det vil danne seg snø og slaps i veibanen. Vi tror at snøen neppe blir liggende på asfalten så lenge, sier han.

Maja Lunde: Forstår ikke at noen ønsker ny supersommer

Han påpeker at biler har andre dekk på nå enn under normale vinterlige forhold:

– Med sommerdekk har du litt dårligere veigrep under så lave temperaturer som nå, enn du har normalt og med vinterdekk. Så folk kan gjerne være obs og være forsiktig med tanke på veigrepet, sier han.

Les også: Snø og kulde skaper problemer

Snøbyger

Han mener at det samme gjelder Sognefjellet, men at fjellovergangene riksvei 62 over Hemsedal og riksvei 50 Hol-Aurland trolig er mindre utsatt for snø og dårlig føre.

Meteorolog Lillian Bergheim i StormGeo ser ikke bort fra at det vil komme snø på Hardangervidda.

– Det kommer inn byger, og i høyden kan det falle som snø. Det var blant annet minusgrader på Finse i går, viser hun til.

Det blåser også friskt – på kysten av Møre og Romsdal og Trøndelag blåser det nordvest liten til stiv kuling, og lenger sør frisk nordvestlig bris.

les også Blindeforbundet reagerer på det nye TV 2-værkartet

Kuling på kysten

– Også i fjellet vil det blåse frisk bris, som er en del vind når det er kaldt. På de øverste partiene i Jotunheimen kan vi vente kuling.

Den unormalt kjølige værtypen ser ut til å holde seg både torsdag og fredag, men dempe seg i helgen med bedre vær, mer sol og mindre nedbør.

Nord-Norge slipper unna det verste været i denne omgang, selve om det heller ikke der er supersommer. Det er om lag ti plussgrader på kysten av Troms og Finnmark, og brukbart vær også i Nordland.

Publisert: 03.07.19 kl. 10:05 Oppdatert: 03.07.19 kl. 10:32