Reagerer på NAV-vedtak: – Ingen kur å fjerne livmoren

Endrometrioseforeningen reagerer kraftig på at NAV avslo en kvinnes søknad om uføretrygd dersom hun ikke fjernet livmoren. Vedtaket ble omgjort, og NAV forteller at dette ikke er vanlig praksis.

– Ut fra det vi vet har vi sendt ut ett slikt vedtak som senere er gjort om. Det er vi lei oss for, og det er en feil som heldigvis har blitt rettet opp, sier ytingsdirektør Kjersti Monland, til VG.

Det var fredag NRK meldte at en kvinne med diagnosen endometriose hadde fått krav fra NAV om å fjerne livmoren dersom hun skulle ha rett til uføretrygd. NRK har senere rettet sin sak og opplyst at NAV hadde gått tilbake på vedtaket etter at kvinnen klaget. NRK kjente ikke til dette da saken ble publisert.

– Ille at de i det hele tatt kunne foreslå det

Monland sier til VG at hun ikke kan uttale seg om enkeltsaker, og at hun ikke kjenner til om det ene vedtaket NAV har funnet i sin gjennomgang er det samme tilfellet som NRK omtaler.

– Det er viktig å si at NAV aldri krever at en kvinne i fertil alder fjerner livmoren for å få ytelser. Jeg kjenner ikke til saker der det har blitt gitt avslag etter endelig saksbehandling, sier Monland.

BEKLAGER: Ytingsdirektør i NAV, Kjersti Monland, beklager at det ble begått feil. Foto: Eivind Skifjeld

– Vi behandler mange saker, og det hender at vi gjør feil. Derfor har vi gode rutiner for klagebehandling og omgjøring av vedtak der vi ser at det er feil, sier hun.

Leder for rådet for legeetikk i Legeforeingen, Svein Aarseth, sier til VG at han synes det er merkelig at NAV i førsteomgang kunne fatte et slikt vedtak.

– Jeg synes det er ille at noen i det hele tatt kan foreslå noe sånt. Det står fast at saksbehandler har gjort det vedtaket, og selv om det er veldig fint at NAV har gjort det om, så er det et faktum at det i utgangspunktet ble fattet et slikt vedtak, sier Aarseth til VG.

– Hva om kvinnen ikke hadde klaget?

– Fjerning av livmor en ingen kur for endometriose, sier Gudveig Storhaug, leder av Endometrioseforeningen til VG.

– Vi har ikke har detaljkunnskap om de enkelte sakene eller de vurderingene som er gjort, men hva om denne kvinnen ikke hadde klaget? Dette er en uheldig praksis av NAV og man bør ettergå hvordan man skal behandle lignende saker i fremtiden.

SVÆRT BELASTENDE: Gudveig Storhaug, leder av Endometrioseforeningen, forteller at mange blir svært preget av endometriose, og får sterke smerter. Foto: Camilla Meyer

Endometriose gjør at vev som vokser i kvinners underliv kommer på avveie, noe som kan føre til sterke og kroniske smerter. Ifølge Storhaug er det cirka ti prosent av norske kvinner som har endometriose, mens rundt 20 prosent har «søskenbarnsykdommen» adenomyose.

– Noen lever ganske greit med det, men hos dem som lider kraftig kan det ende med sterke invalidiserende smerter og sterkt nedsatt livskvalitet, forklarer Storhaug.

Lang diagnostisering

For enkelte medfører diagnosen at man ikke klarer å stå i jobb og studier og derfor trenger støtte fra NAV.

– Vi vet for eksempel at adenomyose og endometriose blandes sammen. Førstnevnte sitter i livmorveggen og fjerning av livmor er dermed en kur. Det å fjerne livmor er derimot ikke er en kur for endometriose, dette fordi endometriose er en tilstand der vev lignende livmorslimhinnen vokser utenfor selve livmoren.

Dette er endometriose Endometriose er en tilstand der hvor vev av samme type som bekler innsiden av livmorhulen er «feilplassert» utenfor livmoren, for eksempel på bukhinnen og eggstokker, omkring tarmene og urinblæren. I sjeldne tilfeller kan det finnes andre steder i kroppen, som lungene, i huden, i muskler eller omkring nerver.

Rammer cirka ti prosent av den kvinnelige befolkningen i fruktbar alder.

Symptomer på endometriose er smerter ved menstruasjon og eggløsning, smerter ved samleie, endret avføringsmønster og smerter ved avføring eller vannlating.

Sykdommen er arvelig. Har du en mor eller søster som har endometriose, er risikoen cirka fem ganger høyere for at du får det selv.

Den sikreste metoden for å påvise endometriose er laparoskopi, bedre kjent som kikkhullsundersøkelse. Også ultralyd og MR-undersøkelser kan avsløre ulike former av endometriose.

Det finnes to typer behandling: hormonbehandling, i form av p-piller, eller hormonet gestagen som tabletter, p-sprøyte og hormonspiral, eller hormonbehandling som setter i gang en kunstig overgangsalder. Den andre metoden er kirurgisk, der endometriosen må fjernes med operasjon. Ofte må hormonbehandling kombineres med kirurgi for å hindre tilbakefall som er meget vanlig.

Omkring en tredjedel av kvinner som har endometriose har problemer med å bli gravide. Ved barnløshet er det aktuelt med prøverørsbehandling (IVF).

Symptomene går ofte over ved overgangsalderen.

Graviditet og fravær av menstruasjon kan forebygge utviklingen av endometriose, mens hyppige og rikelige menstruasjoner øker risikoen. (Kilde: Helseleksikonet.no /v Mette Moen) Vis mer vg-expand-down

Hun mener hovedproblemet ligger i at det er for lite kunnskap om diagnosen i Norge.

– På grunn av for lite kunnskap tar det gjennomsnittlig syv år å få diagnosen. Dersom tid til diagnose hadde vært kortere, behandlingstilbudet og kunnskapen om disse sykdommene hadde vært bedre, så hadde muligens mange av disse kvinnene sluppet å gå på AAP eller å bli uføre.

Misoppfatningene starter allerede når kvinner får menstruasjon, mener Storhaug, som sier mange kan være av den oppfatning at menstruasjon skal gjøre veldig vondt.

– Men har du så sterke smerter at det hindrer deg fra hverdagslige aktiviteter, og vanlige smertestillende ikke hjelper, så er det ikke normalt. Da gjelder det å finne ut av hva det er og få en diagnose så tidlig som mulig, men den kunnskapen finnes ikke der ute.

Legeforeningens Aarseth er enig i at kunnskapsnivået er for dårlig.

– Ja, hos fastleger for eksempel, så er det jo det. Man har ingen objektive utvendige tester som viser om man har en slik sykdom, og kan ikke avdekke det med en blodprøve. Man kan se etter cyster ved hjelp av MR, men da må man rette undersøkelsen mot det. Cystene kan også være vanskelige å oppdage, og for i det hele tatt å stille diagnosen så må man jo tenke tanken, sier Aarseth.

Aarseth forteller at ifølge norsk elektronisk legehåndbok er rundt to til tre prosent av kvinner som får symptomgivende endometriose i løpet av livet.

