DØDSULYKKE: Lørdag 24. juni 2017 omkom føreren av en personbil i møte med et tog på denne usikrede planovergangen ved Kroken på Rørosbanen. Ulykken var en av to dødsulykker på planoverganger på Rørosbanen det året. Foto: Statens havarikommisjon

Hundrevis av planoverganger i Norge: – Et risikoområde

Det finner 447 planoverganger der biltrafikk krysser på jernbanenettet i Norge. Statens havarikommisjon vurderer dem som et risikomoment, og Bane NOR opplyser at de har fokus på å fjerne mange av dem så fort som mulig.

Oppdatert nå nettopp







Lørdag formiddag mistet en norsk familiefar (34) og hans sønn på syv år livet da bilen de satt i ble truffet av et tog på en planovergang i Tostrup i Danmark. I bilen satt også moren på 32 år og datteren på seks, som kom fra ulykken med lettere skader.

Her til lands viser Bane NORs gjennomgang av ulykker fra 2000 til 2017 at det i gjennomsnitt har gått tapt ett og et halvt menneskeliv i året på norske planoverganger.

På planovergangene på Rørosbanen har hele tre personer mistet livet siden sommeren 2017 – senest i november i fjor da en lastebil kolliderte med et passasjertog, og lastebilsjåføren i 40-årene omkom.

– Det er et risikoområde, og vi fører regelmessige undersøkelser av ulykker og alvorlige hendelser på planoverganger, sier avdelingsdirektør i Statens havarikommisjon, Kurt A. Olsen, til VG.

les også Dansk Jernbaneforbund: – Alle jernbaneoverganger er en potensiell fare

KOLLISJON: 29. november traff dette toget på vei til Hamar en lastebil på en planovergang mellom Koppang og Atna. En mann i 40-årene omkom. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Når det går menneskeliv tapt på jernbaneovergangene er det Statens havarikommisjon som undersøker ulykkene. Der det ikke går menneskeliv tapt undersøkes hendelsen av politiet.

– Vi mener at planovergangene er knutepunkt som omfatter en viss risiko. Det er jo sikringssystemer, men vi så jo senest nå i Danmark at ulykker skjer. For å si det sånn, så ville det beste vært at vi ikke hadde planoverganger, sier Olsen.

Jobber med å fjerne overgangene

En oversikt fra 2017 viser at det finnes 2771 planoverganger på det norske jernbanenettet – 1046 av dem er ikke i bruk.

447 av planovergangene er i kategorien der biltrafikk krysser

330 av dem er sikret med bommer, i tillegg til lyd og lys

117 har audiovisuell varsling, med signallys og ringeklokker

Det er også 258 planoverganger som går over privat vei eller grunn.

– De er hverken sikret med bommer eller lyd og lys, men det er satt opp et skilt med teksten «stopp, se og lytt», forteller Harry Korslund, pressevakt i Bane NOR til VG.

Les også: – En familie som blir splittet i to, det er forferdelig

I tillegg finnes 256 planoverganger som kun er beregnet på fotgjengere, samt 729 som er sesongbaserte overganger beregnet på landbruks- og skogsdrift.

ALVORLIG: I august 2013 ble denne personbilen truffet av et møtende tog på Enebekk planovergang på Østfoldbanen. Sjåføren av bilen ble lettere skadet, etter å ha blitt fanget mellom bommene på planovergangen. Foto: Statens havarikommisjon

– Det er ingen av planovergangene hvor vi har vurdert at det er en uakseptabeL risiko. Hvis det hadde vært det så ville de blitt fjernet for lengst. Men det er noen som er mer kritiske med tanke på stedlige forhold enn andre, og derfor jobber vi med å fjerne dem, sier Korslund.

Stedlige forhold kan dreie som om blant annet dårlig sikt, forklarer han.

I 2019 er satt av 130 millioner kroner til arbeidet med å fjerne overganger. I snitt har det blitt fjernet 25 overganger i året de siste årene. Akkurat nå pågår blant annet arbeidet med å fjerne tre overganger på Dovrebanen og to på Gjøvikbanen.

Les også: Christopher (23) hjalp mor og datter ut av ulykkesbilen i Danmark

– Vi har stort fokus på å fjerne så mange som mulig så fort som mulig. På nye strekninger bygger vi planskilte løsninger ved bruk av ente bro eller undergang av sikkerhetsmessige årsaker, sier Korslund.

– Det er viktig å understreke at alle løsningene vi har i dag er godkjent, men det er klart at i det øyeblikket du ikke krysser i plan, så elimineres jo også risikoen for sammenstøt.

les også Manglende bommer blir del av etterforskningen

Ukjent årsak til Danmark-ulykken

Bo Haaning, leder for jernbaneenheten i den danske Havarikommissionen sier til VG at de jobber med å undersøke årsaken til ulykken.

– Vi har vært på den aktuelle overgangen og jobber nå med å hente inn all informasjon som kan ha noe med denne tragiske ulykken å gjøre.

MISTET LIVET: I mars 2016 ble en mann påkjørt og drept da han skulle krysse planovergangen mellom spor 1 og spor 2 på Fauske stasjon. Foto: Statens havarikommisjon

Haaning sier de både henter inn fysisk informasjon fra ulykkesstedet, og sammenligner med tidligere ulykker. I tillegg har de gjort en systemtest av det omdiskuterte lyd- og lyssignalet.

– Systemtesten viste ingen feil, men vi undersøker selvsagt anlegget på den aktuelle overgangen nærmere.

Han forteller at de er i tett dialog med den norske havarikommisjonen.

Publisert: 08.07.19 kl. 14:01 Oppdatert: 08.07.19 kl. 14:24