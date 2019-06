TROR PÅ LØSNING: Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt er øverste leder for etterforskningen av forsvinningssaken i Lørenskog i Akershus. Han har fortsatt tro på at saken blir oppklart. Foto: TORE KRISTIANSEN

Jakter svar om gjerningspersoner i norske butikker

LILLESTRØM (VG) Da Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Lørenskog i fjor, lå det igjen et påstått trusselbrev i boligen. Nå mener politiet at de kan ha svar på hvor papiret er produsert og solgt.

Nå nettopp







– Det ligger i sakens natur at vi har undersøkt konkrete utsalgssteder i Norge, men vi er ikke der nå at vi kan slå fast at papiret er solgt her. Derfor sier vi at vi ikke kan utelukke at det er solgt i Norge, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til VG.

Om noen få dager har det gått åtte måneder siden Anne-Elisabeth Hagen ble meldt savnet. I hele denne perioden har politiet etterforsket forsvinningen ut fra en hovedhypotese: Hun ble bortført fra sitt hjem.

les også Politiet endrer hovedhypotese: Anne-Elisabeth (69) er drept

«Trusselbrevet»

Det var ektemannen og milliardæren Tom Hagen som varslet politiet om forsvinningen. Om ettermiddagen 31. oktober i fjor kom han hjem til et tomt hus.

Men:

I boligen lå et flere sider langt brev med blant annet grove trusler om Anne-Elisabeth Hagens liv, dersom politiet eller mediene ble involvert. I tillegg rettet de påståtte kidnapperne et løsepengekrav på 89 millioner kroner i form av kryptovalutaen Monero.

les også Lørenskog-forsvinningen: Fant slepespor i huset

Ny hovedhypotese

På bakgrunn av blant annet denne informasjonen iverksatte politiet en omfattende etterforskning med hovedtesen om at hun var bortført.

Nå er den tesen nærmest lagt helt til side.

Politiet tror ikke lenger at Anne-Elisabeth Hagen ble bortført. Isteden mener etterforskerne at hun er drept – og at trusselbrevet og kidnappingen kun er en dekkhistorie for å villede politiet.

Papirkjøp kan løse saken

Det aktuelle brevet og papiret det er skrevet på har i løpet av de siste åtte månedene vært gjenstand for omfattende undersøkelser og analyse.

Nå mener etterforskerne at de nærmer seg svaret på hvor papiret er produsert og hvor det kan være solgt. Dersom de lykkes, kan svaret gi etterforskerne nye arbeidsoppgaver i form av å finnet ut når noen har kjøpt denne typen papir.

– Hva mener politiet med at dere «ikke kan utelukke at papiret er solgt i Norge»?

– Det er fordi det gjenstår en del arbeid, og det blir for tidlig å konkludere. Vi kan derfor ikke utelukke at det kan komme frem til en løsning der det viser seg å være solgt i norge, svarer Brøske.

– Hva mangler politiet for å kunne slå fast at papiret er solgt i Norge?

– Da må vi nærmere enn der vi er nå, svarer politiinspektøren.

les også Opplysninger til VG: Ektemannen skal ha funnet trusselbrev

I tillegg kan konkrete papirkjøp knyttes til en enkeltperson gjennom en banktransaksjon, dersom det er betalt med kort.

Et slikt papirkjøp kan også ha blitt fanget opp på overvåkningskamera i butikken hvor kjøpet ble gjort, dersom det er kameraer der.

Politiinspektøren ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer om papirkjøpet på nåværende tidspunkt.

Bistandsadvokat Svein Holden sier at de synes politiets svar om trusselbrev-papiret er svært interessant.

Han viser med det til at politiet mener de har holdepunkter for å vite hvor papiret er produsert, samt hvor det er solgt – og at de ikke utelukker at det er solgt i Norge.

– Erfaringsmessig kan det gi svar, sier Holden.

Publisert: 26.06.19 kl. 23:36