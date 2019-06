PERSONLIG REKORD: Kai Henning Skimelig fikk denne laksen på kroken i Altaelva onsdag morgen. Foto: Svein Lyon Holten

Kai Henning fisket alene – fikk 20 kilos laks i Altaelva

Kai Henning Skimelid bor praktisk talt i Altaelva før St. Hans, og fisker uten stans. Onsdag morgen fikk han lønn for strevet.

Tom Skoglund (Altaposten)

Selv om den karakteriseres som verdens beste lakseelv er det ikke alle forunt å klare å lande de virkelig store laksene i Altaelva.

Men tidlig onsdag morgen landet Kai Henning Skimelid en på 20 kilo blank og kan med det notere seg ny pers:

– Det var helt rått. Helt fantastisk! Nå er jeg gladeste gutten i elven. Nei, jeg er den gladeste gutten i hele Norge, sier Skimelid til Altaposten.

Rundt klokken fem onsdag morgen smalt det i Sorrisniva i Alta:

– Jeg kjente med en gang at det var noe stort. «Sakori», tenkte jeg. Jeg var alene, og er du uten båt og samtidig får så stor fisk, så må du bare bryte på. Jeg klarte å holde snuten motstrøms, for å hindre at laksen snudde og stakk nedover. Hadde det skjedd ville jeg mistet den. Du kan ikke leke når du får så stor fisk og er alene, sier han.

Med 200 meter 0,60-nylon var fiskeren rustet til å bryte mot storlaksen.

– Det gjelder å ha kraftig utstyr, i tilfelle noe slikt skjer. Plutselig kommer de store. Heldigvis hadde laksen slukt hele sluken, en 55 grams møresild jeg har malt selv, så den satt godt, sier Skimelid.

– Ga ikke en millimeter

– Hvor lang tid brukte du på temmingen?

– Det er ingen som tror det, men jeg brukte 10–15 minutter. Nærmere ti minutter faktisk. Jeg ga ikke en millimeter. Laksen hadde et par utdrag, men jeg var så oppsatt på å ikke miste den, at den ikke skulle snu og rase nedover elven. Jeg presset den veldig. Og den satt jo som sagt godt. Det var en kar som sto og fulgte med fra andre siden, han var og overrasket over hvor raskt det gikk.

– Hvem hjelp deg med å få den på land?

– Ingen! Jeg var helt mutters alene på denne siden av elven. Så jeg måtte krøke den selv. Første gang jeg prøvde hoppet jeg uti elven, men rakk ikke fram til laksen for å krøke. Andre gang satt den. Jeg kleppet den i ryggen, og da stivner de til. Så var det bare å få den på land. Det var en helt utrolig opplevelse. Noe av det bedre jeg har opplevd med buksene på!

Gjør som Kongen

Den ivrige fiskeren er i Altaelva hver eneste ledige dag fra gratisfisket starter og fram til St. Hans. Han har tatt laks like oppunder den magiske 20-kilosgrensen, og er en årviss gjest i Altapostens oversikt over laksefiskere med storfangst før St. Hans.

– Jeg sover i fredningstiden mellom 12 og 18, og i dautiden på natten fra midnatt til cirka klokken fire. De tre laksene jeg har tatt i år har jeg tatt på morgenen. Vi snakker 9,7 kilo, 11 kilo og så denne på 20. Klart, de andre blir bare for grills – smålaks – å regne sammenlignet med storingen.

– Hva gjør du med fisken?

– Si det du, den skal røykes. Og så skal jeg få den stoppet ut. Jeg kjenner til en kar som har gjort det for Kongen, så da må han vel kunne ordne til meg og, sier alltid like ubeskjedne Skimelid og ler.

