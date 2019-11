Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Garasjeanlegg i Oslo i full fyr

Et garasjeanlegg i Haugerudveien i Oslo står fredag morgen i full fyr, og politiet ber folk i området om å lukke vinduene.

– Det er totalt 18 garasjer som står i full fyr her. Vi har ikke oversikt over antall biler som er skadet, men det er snakk om et titalls stykker, sier politiets innsatsleder på stedet Torgeir Brenden til VG.

Like etterpå melder politiet på Twitter at minst tolv biler er totalskadet etter brannen, og at to biler som sto parkert utenfor har fått skader.

Det er ikke kommet meldinger om at personer er kommet til skade, men politiet opplyser at har brent godt en god stund, og at det derfor er mye røyk i området.

– Vi oppfordrer derfor alle som bor i området om å lukke vinduene sine, om man ser grå røyk eller merker lukten, sier innsatslederen.

Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, og jobber nå med å unngå at den sprer seg til garasjeanlegg i nærheten.

Politiet fikk melding om at to biler sto i brann like etter klokken 05, og rykket til stedet. Da de kom frem hadde brannen spredt seg til garasjeanlegget.

– Det er for tidlig å spekulere i årsaken til brannen, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til VG.

Brannen sørger også for trafikale problemer: Tvetenveien er stengt ved Tveita senter og på nordsiden av garasjeanlegget, noe som vil få følger for blant annet bussene som skal passere i området.

Oslo brannvesen er til stede med seks biler, skriver 110-sentralen i Oslo.

