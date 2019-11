MEMORERER: Thorbjørn Jagland skriver bok om sitt politiske liv. Ap-leder Jonas Gahr Støre og visepresident Frans Timmermans i EU-kommisjonen (t.v.) og Anniken Huitfeldt (t.h.) var blant dem som hedret Jagland på Jagland-seminaret i Oslo mandag. Foto: Mattis Sandblad, VG

Jagland med grønn flørt: – Tiden for miljø har kommet

Thorbjørn Jagland lukker ikke døren for at hans Ap skal ta De Grønne inn i varmen.

VG utfordret Jagland da Ap avholdet et eget Jagland-seminar mandag: Kan han se for seg en situasjon i Norge hvor Ap må ta med De Grønne?

– Da kommer jeg rett inn i norsk politikk, og det vil jeg helst ikke gjøre fordi jeg ikke har nok på beina til det, sier han forsiktig, men klarer ikke å la være:

– Jeg vil minne om hva Victor Hugo sa: Ingen armé kan motstå en idé – hvis tid har kommet. Og tiden for miljø har definitivt kommet, sier Jagland.

Nylig avgått generalsekretær Thorbjørn Jagland i Europarådet ble mandag hedret av blant andre Ap-leder Jonas Gahr Støre, på et seminar om Jaglands politiske liv og virke, i Samfunnssalen ved Youngstorget i Oslo.

Der var også påtroppende visepresident Frans Timmermans. Begge frykter at Norge og Europa kan stå foran nye store flykningsstrømmer, hvis vi ikke greier å løse klimautfordringene som presser temperaturen opp i allerede meget varme land i Asia og Afrika.

Flyktningstrømmen for tre år siden har utfordret mange demokratier i Europa og bidratt til at høyrepartier har styrket seg kraftig, blant annet i Sverige.

Klima

– Klimautfordringen og flyktningutfordringen hører nøye sammen. Finner vi ikke klimaløsninger risikerer vi nye flykningstrømmer. Det er åpenbart, sier Støre.

Visepresident Frans Timmermans, som skal ha ansvaret for klima og rettferdig omstilling i den nye EU-kommisjonen, takket Jagland spesielt for å ha ledet an i arbeidet med bygge broer østover. Og pekte på de samme to sammenvevde utfordringene som Støre nevner:

– Hvis vi ikke løser klimakrisen greier vi ikke å løse flyktningutfordringene. Vi sosialdemokrater skal ta ansvar for at vi finner løsninger på begge utfordringene, på en rettferdig måte. Da trenger i brobyggere. Slik Thorbjørn Jagland har vært, sa Timmermans.

Pekte på de greske øyer

Jagland sier det er en stor krise i Europa nå.

– Den største katastrofen er situasjonen på de greske øyer nå. Fordi arbeidet er organisert via Frontex, så kan vi ikke gripe inn med lovlige midler mot enkeltstater. Det er et sort hull i menneskerettighetsbeskyttelsen, som de europeiske landene må gå sammen å løse, sa Jagland.

Angrep Kina, ikke Russland

Jagland angrep også Kina i sin tale.

– I Russland er det forbudt med dødsstraff, tortur og tvangsarbeid. I Kina blir tusenvis tatt livet av hvert år og det foregår massiv bruk av tortur, sa han.

Han sa det er langt igjen til norsk demokrati i Russland, men at landet er på rett vei og at det er viktig at Russland blir trukket mot Europa.

Skriver bok

Thorbjørn Jagland (69) kan se tilbake på et langt og turbulent liv som norsk og europeisk politisk leder.

Han ble valgt inn på Stortinget i 1993, og var statsminister i 1996/1997. Han var Stortingspresiden fra 2005 til 2009, samme år ble han Europarådets generalsekretær, en stilling han har hatt i ti år frem til han gikk av i høst.

Han har varslet at han skriver på sine memoarer.

Publisert: 25.11.19 kl. 17:04

